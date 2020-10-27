«Маленькие детки получают чип и стартуют по загородям». Как прошёл Кубок Минского района по спортивному ориентированию

Новости Беларуси. В Колодищах в минувший 24-25 октября состоялся открытый Кубок Минского района по спортивному ориентированию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие приняли более 200 энтузиастов из всех областей страны, был даже участник из Великобритании. В основном это спортсмены-личники, члены клубов, коллективов, учебных учреждений. Всего 29 возрастных категорий, причем самому старшему – Владимиру Кондратьеву – 82 года. Каждому возрасту своя дистанция. Так называемая элитная составила 10 километров. Победителей определяли по итогу двух дней, а участники бегали по этой карте впервые.

Андрей Морозов, главный судья соревнований:

Ежегодные соревнования «Белая Русь-2020», уже больше 20 лет мы проводим эти соревнования. Если волейбол, например, какие-то виды спорта запретили, то здесь, на свежем воздухе в лесу, дети, взрослые бегают в свое удовольствие. Спорт для здоровья, вот и все.

Арсений Миронов, участник соревнований:

На самом деле достаточно легко было, потому что лес хорошо пробегается. Сложности возникали на некоторых пунктах, где не было достаточного количества объектов, то есть ты должен был бежать в никуда и найти пункт. Мне нравится сам процесс ориентирования, я люблю находиться в лесу, здесь просто приятно. И у меня тут много знакомых и друзей, хорошая компания.

Почувствовать себя причастными к спортивному ориентированию смогли даже совсем юные зрители. Для них было организовано ориент-шоу. Ребята получали чип и стартовали по импровизированной дистанции с препятствиями

Андрей Морозов:

И это дети, которые не умеют ориентироваться. Маленькие детки получают чип, стартуют по загородям таким и находят свои контрольные пункты, И потом считываются и получают результат, не выходя с этого поля. 4, 5, 7 лет ребенку, и он, попробовав это, может, запишется в какую-то секцию.