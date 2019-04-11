Андрей Коршунов, защитник «Немана»: «С нулём не выигрываются матчи»

Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Онлайн-трансляция матча 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение хоккеистам гродненского «Немана».

Александр Кулаков, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Все игры вы видели, то есть игра была чисто до гола. Где-то нам повезло, в Гродно они нас немного переигрывали, но забили в нужный момент и выиграли в один гол.И здесь также.

Андрей Коршунов, защитник ХК «Неман»:

Ну, конечно, и нам хотелось. И надо было просто один гол забить и, я думаю, были бы следующие игры в Гродно и дальше, но мы уже которую игру не забиваем, и с нулем не выигрываются матчи.