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Андрей Коршунов, защитник «Немана»: «С нулём не выигрываются матчи»

11 апреля 2019 09:58
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Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Онлайн-трансляция матча

10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение хоккеистам гродненского «Немана».

Андрей Коршунов, защитник «Немана»: «С нулём не выигрываются матчи»-1

Александр Кулаков, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Все игры вы видели, то есть игра была чисто до гола. Где-то нам повезло, в Гродно они нас немного переигрывали, но забили в нужный момент и выиграли в один гол.И здесь также.

Андрей Коршунов, защитник «Немана»: «С нулём не выигрываются матчи»-4

Андрей Коршунов, защитник ХК «Неман»:
Ну, конечно, и нам хотелось. И надо было просто один гол забить и, я думаю, были бы следующие игры в Гродно и дальше, но мы уже которую игру не забиваем, и с нулем не выигрываются матчи.

Андрей Коршунов, защитник «Немана»: «С нулём не выигрываются матчи»-7

Минская «Юность» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею в 8-й раз в истории. И это рекорд белорусской экстралиги.

# Хоккей Беларуси # Андрей Коршунов # Фотофакт

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