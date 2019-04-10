«Игра шла до гола». Хоккеисты «Юности» о победе над «Неманом»

Новости Беларуси. Минская «Юность» выиграла Кубок Президента Беларуси по хоккею! 10 апреля в пятом матче финальной серии парни Михаила Захарова нанесли поражение хоккеистам гродненского «Немана», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И снова заброшенных шайб было очень мало. Правда, в отличие от предыдущей встречи, зрители увидели два взятия ворот, в которые было заброшено в основное время. В третьем периоде на 52-й минуте Станислав Лопачук реализовал штрафной бросок. А в концовке уже пустые ворота поразил Александр Кулаков. 2:0 в матче и 4:1 в серии. «Юность» – чемпион!

Александр Осипков, вратарь ХК «Юность-Минск»: Я еще ни разу не выигрывал Кубок. Вот, свершилось.

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:

Как груз с плеч упал, потому что напряжение невероятное. Игра шла до гола. Хорошо, что мы его забили.

Минская «Юность» выиграла чемпионат Беларуси по хоккею восьмой раз в истории. И это рекорд белорусской экстралиги.

Хоккей. «Юность-Минск» обыграла «Неман» и стала 8-кратным чемпионом. Онлайн-трансляция матча