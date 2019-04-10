Прямой эфир

Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ

10 апреля 2019 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гребной канал в Заславле готовится принять спортсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ-1

Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ-3

Накануне самого масштабного спортивного события года водную площадку модернизировали. Здесь появилась новая парковка для гостей и трибуны, способные вместить 1500 человек. Кстати, канал хорошо известен и среди профессионалов в рыбной ловле.

Площадка не раз принимала крупные соревнования, в том числе чемпионат Беларуси и мировой кубок. Но во время Европейских игр тренировки рыбаков будут приостановлены.

О водной трассе с европейским качеством и белорусской душой – репортаж Ксении Худолей.

# Европейские игры # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики
10 апреля 2019 17:25

«Юность» или «Неман»? Кто должен победить, рассказывают болельщики

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь
10 апреля 2019 14:46

Юные спортсмены из Сирии приехали тренироваться в Беларусь

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019
09 апреля 2019 21:46

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019