Как изменился гребной канал в Заславле накануне II Европейских игр – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Гребной канал в Заславле готовится принять спортсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Накануне самого масштабного спортивного события года водную площадку модернизировали. Здесь появилась новая парковка для гостей и трибуны, способные вместить 1500 человек. Кстати, канал хорошо известен и среди профессионалов в рыбной ловле.

Площадка не раз принимала крупные соревнования, в том числе чемпионат Беларуси и мировой кубок. Но во время Европейских игр тренировки рыбаков будут приостановлены.