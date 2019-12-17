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Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси

17 декабря 2019 17:28
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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма 17 декабря подводили итоги выступления белорусских пловцов на чемпионате Европы на короткой воде, который завершился неделю назад в Глазго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси-1

Наша команда смогла записать в свой актив три медали, золото на счету 16-летней брестчанки Анастасии Шкурдай.

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Чемпионку Европы поздравил Президент Беларуси. Также спортсменке вручили почетную грамоту министерста, аналогичную награду получил и лидер нашей сборной Илья Шиманович. Также были отмечены Алина Змушко, Евгений Цуркин и Виктор Стаселович.

Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси-4

Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию:
У белорусского плавания есть будущее. Развиваются школы плавания различные, дети всегда идет туда, тренируются. Думаю, что скоро будут новые звезды. Я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси.

Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси-7

Анастасию Шкурдай можно назвать универсальным пловцом. Она выступает как в баттерфляе, так и в плавании на спине. Также ей под силу и комплекс. В 2019 году Анастасию ждет еще один старт – турнир в США, в котором примут участие сильнейшие спортсмены планеты.

Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси-10

Ольга Ясенович, личный тренер Анастасии Шкурдай:
Это очень хороший опыт международный. То есть мы были счастливы, когда нас пригласили именно в начале этого сезона попробовать свои силы, соревноваться со спортсменами мирового уровня – с американцами, австралийцами. То есть контингент выступающих стран там огромный.

Мы решаем очень много задач, которые нам понадобятся в перспективе на той же Олимпиаде.

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Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси-13

Основная задача, которая будет стоять перед Анастасией Шкурдай в новом сезоне, – перенести высокий результат из малого бассейна на большую воду Токио.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Ольга Ясенович # Фотофакт

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