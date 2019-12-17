Хоккей. Сборная Беларуси U-20 будет снята с чемпионата страны и расформирована

Новости Беларуси. Сборная Беларуси U-20 по хоккею будет снята с чемпионата страны и расформирована, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение приняли 17 декабря на исполкоме ФХБ. Дмитрий Дудик о молодёжной сборной Беларуси по хоккею: «Мы лучшие по забиваемости, в большинстве»

Главным вопросом собрания стало выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе. Наша команда заняла третье место, не сумев решить задачу по выходу в элиту. Исполком признал итоги выступления «молодежки» неудовлетворительными. Игроки молодёжной сборной Австрии о ЧМ по хоккею и об игре с белорусами: «Организовано всё на высоком уровне» Основной причиной невыполнения задачи назвали неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.