Хоккей. Сборная Беларуси U-20 будет снята с чемпионата страны и расформирована

Новости Беларуси. Сборная Беларуси U-20 по хоккею будет снята с чемпионата страны и расформирована, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение приняли 17 декабря на исполкоме ФХБ.
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Главным вопросом собрания стало выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе. Наша команда заняла третье место, не сумев решить задачу по выходу в элиту. Исполком признал итоги выступления «молодежки» неудовлетворительными.
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Основной причиной невыполнения задачи назвали неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.
Таким образом, вторая стадия экстралиги в третьей группе пройдет без участия «молодежки». До 20 января 2020 года будет разработана и представлена альтернативная модель подготовки команды U-20 к молодежному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки обсудят кандидатуры на должность главного тренера «молодежки».