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Хоккей. Сборная Беларуси U-20 будет снята с чемпионата страны и расформирована

17 декабря 2019 13:31
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси U-20 по хоккею будет снята с чемпионата страны и расформирована, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение приняли 17 декабря на исполкоме ФХБ.

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Хоккей. Сборная Беларуси U-20 будет снята с чемпионата страны и расформирована-1

Главным вопросом собрания стало выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе. Наша команда заняла третье место, не сумев решить задачу по выходу в элиту. Исполком признал итоги выступления «молодежки» неудовлетворительными.

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Основной причиной невыполнения задачи назвали неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата.

Хоккей. Сборная Беларуси U-20 будет снята с чемпионата страны и расформирована-4

Таким образом, вторая стадия экстралиги в третьей группе пройдет без участия «молодежки». До 20 января 2020 года будет разработана и представлена альтернативная модель подготовки команды U-20 к молодежному чемпионату мира следующего сезона. Кроме того, в эти сроки обсудят кандидатуры на должность главного тренера «молодежки».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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