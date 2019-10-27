Наталья Шоломицкая об уходе с поста главного тренера, достижениях и перспективах ОИ в Токио. Эксклюзив «Недели спорта»

Новости Беларуси. Наталья Шоломицкая покинула пост главного тренера сборной Беларуси по плаванию, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Сезон у наших «дельфинов» выдался неоднозначным. С одной стороны – безмедальный чемпионат мира. С другой – медали этапов Кубка мира, прогресс Цуркина и Шимановича, а также наличие восходящей звездочки Шкурдай. И отставка случилась менее чем за год до Олимпийских игр. Видимо, причины были. Всей правды мы явно не узнаем. Однако на некоторые вопросы Наталья Шоломицкая согласилась ответить.

Главная задача главного тренера – создание условий для реализации потенциала команды Юлия Силипицкая, СТВ:

Главная задача главного тренера? Наталья Шоломицкая, экс-главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

Считаю, главная задача главного тренера – создание условий для реализации потенциала команды. В команде по плаванию, в отличие от предыдущего олимпийского цикла, где подготовку вел один тренер, в этом цикле работу проводили личные тренеры. Естественно, под руководством главного тренера и вместе с командой специалистов, которые помогали тренерам в работе. Это врачи, психологи, массажисты, специалисты комплексной научной группы. Не все у нас получилось сразу, но с привлечением в команду старшего тренера по научно-методической работе нам удалось систематизировать контроль за подготовкой, и каждый из тренеров получает необходимую информацию о ходе подготовки и о состоянии спортсмена. Юлия Силипицкая:

А что тогда делает главный тренер? Наталья Шоломицкая:

Нагрузка на главного тренера – естественно, организация всего этого процесса. В том числе и обеспечение организации учебно-тренировочного сбора, выездов на соревнования. Естественно, обеспечение экипировкой, спортивным питанием, фармакологией и всеми остальными составляющими, которые необходимы при этом.

Считаю, что все достижения этого цикла – это заслуга всей команды Юлия Силипицкая:

Вы могли как-то повлиять на результат спортсменов, на подготовку для высокого результата? Наталья Шоломицкая:

Повлиять на результат можно всегда. Единственная проблема была в том, что личный тренер планировал подготовку, осуществлял ее лично со спортсменом, а главный тренер, естественно, со специалистами помогал им. Юлия Силипицкая:

Значит, все достижения наших спортсменов, включая Шимановича и Шкурдай, – это ваша заслуга? Наталья Шоломицкая:

Считаю, что все достижения этого цикла, несмотря на то, что закончила наша лидер команды Александра Герасименя, – это заслуга всей команды. И Илья Шиманович, и Настя Шкурдай проходили подготовку под руководством в национальной команде. Естественно, им помогали. Ну, например, Шкурдай – руководство брестского областного ЦОР. И хочу отметить, что это в общем тандеме неплохо сработало. Юлия Силипицкая:

Ваша заслуга также? Наталья Шоломицкая:

Это общая заслуга. Юлия Силипицкая:

Если были неудачи – а они были – они чьи? Наталья Шоломицкая:

Все заслуги, равно как и неудачи, имеют отношение к главному тренеру, несомненно.

Получилось вырастить новых лидеров, которые сейчас очень неплохо выглядят на мировом уровне Юлия Силипицкая:

Сколько вы прослужили на главном посту? Наталья Шоломицкая:

На этом посту я прослужила три года. Юлия Силипицкая:

Получилось? Наталья Шоломицкая:

Получилось. Юлия Силипицкая:

Что получилось, похвастайтесь. Наталья Шоломицкая:

Могу сказать, что получилось вырастить новых лидеров, которые, в общем-то, сейчас очень неплохо выглядят на мировом уровне. Тот же Илья Шиманович на своей основной олимпийской дистанции 100 метров брассом имеет второй рейтинг. Настя Шкурдай на своей дистанции (100 баттерфляй) имеет десятый рейтинг в мире. Эти спортсмены ворвались в этом олимпийском цикле в элиту мирового спорта и с достоинством конкурируют с мировыми звездами. Юлия Силипицкая:

Есть еще кто-нибудь? Наталья Шоломицкая:

Фамилии есть, конечно, но вообще-то надо еще расти. Неплохие шансы у нас сейчас в эстафетном плавании, куда входят Никита Цмыг, Илья Шиманович, Евгений Цуркин, Артем Мачекин. В миксте к Цмыгу и Шимановичу добавляются Шкурдай и Оксана Демидова. Но хочу отметить, что эти спортсмены хоть и имеют лицензии на Олимпийские игры, будут еще биться за попадание в составы этих эстафет, которые в принципе планируют на попадание в олимпийский финал. Юлия Силипицкая:

Когда вы приступили к обязанностям, знали, что кардинально надо поменять в работе с командой? И что получилось сделать?

Наталья Шоломицкая:

Когда я приступала к обязанностям главного тренера, кардинально ничего менять было не нужно, команда была уже сформирована. Был лидер в команде, Александра Герасименя, которая планировала подготовку к Токио. Естественно, наша задача была обеспечить полностью все мероприятия команды, все составляющие в подготовки, над чем мы и работали. На смену Герасимене сразу же появились следующие лидеры Юлия Силипицкая:

Насколько тяжело быть функционерам и продвигать потребности спортсменов? Наталья Шоломицкая:

Команду я знала давно, у меня не было никаких проблем в отношениях с командой и с тренерами. Команда действительно была перспективной, и на смену Герасимене сразу же появились следующие лидеры, весьма достойные, которые и будут представлять нашу страну и дальше. Юлия Силипицкая:

Тем не менее, ваша команда провалила чемпионат мира – 2019. Наталья Шоломицкая:

Весь медальный зачет планировался тогда под прошлых лидеров. На этом чемпионате мира Шимановичу было запланировано 3-8 место, с чем он благополучно справился. На 50-ти метрах брассом Илья стал пятым, это его лучший результат. Не получилась сотня, но он проходит еще путь становления. Он только поднимается на этот уровень, и не всегда получается, так как нам хочется.

У нас в команде всегда были один, два лидера максимум Юлия Силипицкая:

Почему не получается? Почему в белорусском плавании нет столько медалей, сколько в белорусской гребле, ведь у нас такие хорошие медальные традиции? Наталья Шоломицкая:

Да, белорусское плавание имеет свои традиции, у нас всегда были спортсмены высочайшего мирового уровня. И Елена Рудковская и Ирина Ларичева, Александра Герасименя и Елена Попченко, Анна Щерба, Светлана Хохлова. У мужчин это Сергей Копляков, Дмитрий Калиновский, Олег Рухлевич, Александр Гуков, Павел Санкович. Евгений Цуркин, который еще продолжает свою карьеру пловца. Но массово этого не было никогда! У нас в команде всегда были один, два лидера максимум. Юлия Силипицкая:

Мы можем себе сегодня позволить больше лидеров? Наталья Шоломицкая:

Ну, как вам сказать. Если в национальной команде всего 18 спортсменов стоят на ставке, из которых 30 % являются юниорами, то, конечно, особо не «разгонишься». Если взять ту же легкую атлетику, у которой все распределено по видам программы, старшие тренеры по многоборью, по прыжкам, по метаниям и т.д., то в плавании это очень маленький камерный коллектив, который и работает над сложнейшими задачами. Юлия Силипицкая:

Так вам нужны узкие специалисты по видам плавания и по дистанциям? Наталья Шоломицкая:

Хочу отметить, что сегодня в нашей команде на этот счет ставки сделаны. У нас есть тренер и по ОФП, и тренер, который занимается анализом соревновательной деятельности. Есть бригады, которые плавают брассом, есть на спине. Есть тренеры, которые специализируются только на этих видах программ. Юлия Силипицкая:

Так где результат, где медали на чемпионатах мира? Наталья Шоломицкая:

Не все сразу. Мировое плавание – это более 200 стран, плотность результатов сумасшедшая. Я хочу отметить, что наши спортсмены на этом чемпионате мира бились за попадание в финал, это подтверждают девятые места. Дебютантке турнира Алине Змушко на 50-ти брассом не хватило одной сотой, чтобы быть в финале. Две наши эстафеты были девятыми. Если бы отобрались, то смогли бы побороться за высокие позиции. Вы знаете, работа идет на эту тему, очень много тренеры работают с техникой плавания, со стартами, с поворотами. Не все сразу делается и не все еще стабильно получается. Юлия Силипицкая:

Это ваше ноу-хау – привлечь в команду узких специалистов? Наталья Шоломицкая:

В каждый олимпийский цикл каждый главный тренер привносил что-то новое. Я не могу сказать, что это лично моя заслуга. Скажу, что работа в команде – это заслуга всего коллектива вместе взятого.

Я просто-напросто ушла потому, что не согласна была с работой руководства центра Юлия Силипицкая:

Вы ушли. Наталья Шоломицкая:

Впереди очень много интересного, и я думаю, что на мой век хватит. Я просто-напросто ушла потому, что не согласна была с работой руководства центра, и решение мое было очень сложным на самом деле. Я не сразу решилась на это дело. Но, в принципе, так получилось. Юлия Силипицкая:

Почему сперва не найти преемника? Наталья Шоломицкая:

Сейчас это делает руководство центра, это их задача. Когда я приходила на должность главного тренера, то я принимала участие в конкурсе. И сейчас будет конкурс. Думаю, что достойные кандидаты, узнав об этом, подадут свои кандидатуры.

Мужской брасс – пьедестал может быть с белорусской фамилией Юлия Силипицкая:

Сегодня на что может рассчитывать команда? Говорим через призму Олимпийских игр в Токио. Наталья Шоломицкая:

За три года действительно очень много сделано. На самом деле у нас есть очень перспективные виды программы. Это мужской брасс в первую очередь, где пьедестал может быть с белорусской фамилией. Юлия Силипицкая:

Олимпийские игры? Наталья Шоломицкая:

Олимпийские игры. Второй мировой рейтинг – вы же прекрасно понимаете, что это хороший задел.

Мир не провален. Мы двигаемся постепенно в нужном направлении Юлия Силипицкая:

Но мир провален! Наталья Шоломицкая:

Он не провален. Мы двигаемся постепенно в нужном направлении. Я хочу отметить прошлый олимпийский цикл, когда на чемпионате мира – 2015 у нас не было ни одного финала, лучший результат десятое место. И на Олимпийских играх в Рио Герасименя стала бронзовым призером. В Токио может быть и попадание в финал в женском баттерфляе. Попадание в финал может быть в эстафетах четыре по 100 комбинированная мужская и четыре по 100 комбинированная микстовая. Это подтверждает прошедший чемпионат мира.

Настя Шкурдай очень перспективная девочка. Мне очень нравится то, что тренер у нее очень молодой, очень ищущий Юлия Силипицкая:

От Насти Шкурдай мы можем что-то ждать, ведь она такая молодая? Наталья Шоломицкая:

И в Советском Союзе, и в мировой практике есть результаты мирового уровня, которые делают спортсмены-юниоры. Настя очень перспективная девочка. Мне очень нравится то, что тренер у нее очень молодой, очень ищущий. Тренер, который учится и хочет учиться. Мне очень нравится этот тандем. Кстати, он мне напоминает тандем Александры Герасимени с Еленой Владимировной Климовой, которые прошли рука об руку всю спортивную карьеру Саши. Я считаю, у Шкурдай хорошее будущее. Юлия Силипицкая:

В Токио Шкурдай может претендовать на медаль? Наталья Шоломицкая:

Не будем загадывать. Спортсменка имеет уже индивидуальную лицензию, и на своей дистанции в финале быть может. Я думаю, что Ольга Яковлевна Ясинович сделает все возможное, что бы Настя показала свой лучший результат. Очень надеюсь, что в Токио. Юлия Силипицкая:

Вы верите, что Шкурдай станет обладательницей олимпийской медали? Наталья Шоломицкая:

Я абсолютно верю в то, что Настя Шкурдай в состоянии завоевать олимпийскую медаль. Но, возможно, это будет не на этих Олимпийских играх. Юлия Силипицкая:

Есть ли те, кто идет за Шкурдай? Наталья Шоломицкая:

Есть маленькие звездочки и сейчас. Я уже отметила, что в национальной команде 30 % юниоров. Есть и в бассейнах Минска, и в регионах ребята, которые и сегодня по своему возрасту занимают пьедесталы на международных стартах. Алена Семижон, Арсений Боржаков, Настя Кулешова.

«На пути к Олимпу». работа должна продолжаться, причем более массово, не раз в году, а три-четыре раза Юлия Силипицкая:

Мы можем позволить себе ряд Шкурдай? Наталья Шоломицкая:

По линии федерации у нас началась такая программа «На пути к Олимпу». На базе Полесского государственного университета уже второй год мы собирали молодых спортсменов юношеского и юниорского возрастов. Ребята проходили обследования, где тренеры и спортсмены под руководством очень хорошего специалиста Зубкова Михаила Евгеньевича учатся исправлять ошибки, которые они имеют в технике плавания, в стартах, поворотах, работать в зале, планировать свою работу. И хочу отметить, что эта работа должна продолжаться, причем в гораздо более широком смысле: более массово, не раз в году, а три-четыре раза. До сих пор мы собирали 10 мальчиков, 10 девочек и 10 тренеров. Можно больше. Нас поддерживает наша федерация, и средства международной федерации также направлены на развитие нашего плавания. На этом кэмпе мы имеем возможность проводить подводные съемки, к нам приезжает специалист из США. Если мы будем работать в этом направлении, то будет не одна Шкурдай, а ряд пловцов как Анастасия.

Сама большая ахиллесова пята – отсутствие базы Юлия Силипицкая:

Наша ахиллесова пята? Наталья Шоломицкая:

Хочу отметить самую большую нашу ахиллесову пяту: отсутствие базы у национальной команды. Сколько лет я работаю, столько работаем на арендуемых дорожках. Мы все время находимся в роли просителей. Сами понимаете, имея какое-то определенное расписание, невозможно работать столько, сколько тебе нужно, и как нужно. Например, дополнительно работать не получается, потому что приходят люди, которые купили абонемент, и, в принципе, они тоже имеют право на эту воду. Естественно, нам приходится уходить. Вот это и есть самая большая проблема в подготовки нашей национальной команды.

Тренеров с горящими глазами, желающих работать на благо белорусского спорта очень много Юлия Силипицкая:

Достаточно ли в Беларуси талантливых тренеров? Наталья Шоломицкая:

Вообще талантливых тренеров много. С горящими глазами, желающих работать на благо белорусского спорта очень много. И я очень рада, что когда-то в свое время приняла решение работать с личными тренерами, потому что в этом плане личные тренеры растут в своих знаниях, в своих результатах. Они со своими спортсменами и достигают вместе больших вершин. Как яркий пример – Ольга Яковлевна Ясинович, молодая тренер, которая сейчас поднялась достаточно высоко вместе со своей воспитанницей Настей Шкурдай. Юлия Силипицкая:

Все-таки сколько медалей смогут завоевать белорусы на Олимпийских играх в Токио? Наталья Шоломицкая:

Я абсолютно верю в то, что в Токио наши спортсмены будут выглядеть достойно. Только сейчас необходимо помочь тем, кому нужна помощь. Нужно помогать всем вместе. Встать рядом, сесть в одну лодку и грести в одном направлении.

Две медали вряд ли, но одна вполне возможна Юлия Силипицкая:

Две медали у нас будет? Наталья Шоломицкая:

Две медали вряд ли, но одна вполне возможна. Однако это спорт. Отмечу, что все спортсмены, пробившиеся в финал, вполне способны встать на пьедестал. Юлия Силипицкая:

Наталья, вы действительно верите в медальный улов наших ребят? Наталья Шоломицкая:

Абсолютно верю! Я всегда верю в лучшее. Юлия Силипицкая:

У вас есть пожелания команде?