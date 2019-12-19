Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»

Новости Беларуси. Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Шкурдай дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Она рассказала о том, почему не соблюдает ритуалов и не заводит талисманов, о любимой еде и пожеланиях на Новый год.

Интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 22 декабря, в 22:15.

Анастасия Шкурдай:

У меня нет, если честно, каких-то идолов. В детстве, может, смотрела на… Нет, Александра Герасименя не то что кумир, это просто человек, на которого можно равняться. Который для нашего спорта, для плавания, герой просто. Чтобы именно кумир – никого нет.

Стану – расскажу. Возможно, какой-то свой бизнес

Юлия Силипицкая:

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Анастасия Шкурдай:

Тяжелый вопрос. Пока что я здесь и сейчас, я плаваю, тренируюсь, достигаю каких-то целей своих. Что будет в будущем остается пока при мне. Я не могу сказать, потому что в основном даже сама еще не знаю наверняка.

Юлия Силипицкая:

Допустим, ряд чего-то: я бы хотела то-то и то-то. Вот вырасту и обязательно стану.

Анастасия Шкурдай:

Стану – расскажу. Возможно, какой-то свой бизнес. Я не хочу говорить пока что.