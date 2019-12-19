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Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»

19 декабря 2019 10:09
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Новости Беларуси. Чемпионка Европы по плаванию Анастасия Шкурдай дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Она рассказала о том, почему не соблюдает ритуалов и не заводит талисманов, о любимой еде и пожеланиях на Новый год.   

Интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 22 декабря, в 22:15.

Анастасия Шкурдай:
У меня нет, если честно, каких-то идолов. В детстве, может, смотрела на… Нет, Александра Герасименя не то что кумир, это просто человек, на которого можно равняться. Который для нашего спорта, для плавания, герой просто. Чтобы именно кумир – никого нет.

Стану – расскажу. Возможно, какой-то свой бизнес

Юлия Силипицкая:
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Анастасия Шкурдай:
Тяжелый вопрос. Пока что я здесь и сейчас, я плаваю, тренируюсь, достигаю каких-то целей своих. Что будет в будущем остается пока при мне. Я не могу сказать, потому что в основном даже сама еще не знаю наверняка.

Юлия Силипицкая:
Допустим, ряд чего-то: я бы хотела то-то и то-то. Вот вырасту и обязательно стану.

Анастасия Шкурдай:
Стану – расскажу. Возможно, какой-то свой бизнес. Я не хочу говорить пока что.

Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»-1

Юлия Силипицкая:
У тебя есть парень?

Анастасия Шкурдай:
Ну… не могу сказать тоже. Можно не отвечать? 

Не сижу на диете совершенно, фастфуд нравится

Юлия Силипицкая:
Ты сидишь на диетах?

Анастасия Шкурдай:
Нет, не сижу на диете совершенно.

Юлия Силипицкая:
Что ты любишь покушать больше всего?

Анастасия Шкурдай:
Фастфуд нравится, но часто нельзя ходить.

Юлия Силипицкая:
А сладкое?

Анастасия Шкурдай:
Сладкое… шоколад какой-нибудь, торты.

Юлия Силипицкая:
А какой шоколад любишь? Я «Коммунарку».

Анастасия Шкурдай:
Какой именно мне без разницы. Alpen Gold, к примеру.

Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»-4

Юлия Силипицкая:
Какой цвет самый любимый в гардеробе и вообще?

Анастасия Шкурдай:
Нет определенного любимого цвета. Просто вещь понравилась, и все.

Юлия Силипицкая:
А какая любимая вещь в гардеробе?

Анастасия Шкурдай:
Еще сложнее вопрос. Нет определенной вещи любимой. Купальник.

Если увидите, что у меня звездная болезнь, говорите, я буду сразу менять в себе что-то

Юлия Силипицкая:
Звездная болезнь. Через нее проходят все. Она на тебя нападала?

Анастасия Шкурдай:
Мне о таком не говорили со стороны. Мне кажется, пока что нет. Надеюсь, и не будет в будущем. Если увидите, что у меня звездная болезнь, говорите, я буду сразу менять в себе что-то.

Вещь себе заводить для того, чтобы она была талисманом, не хочу. Ритуалов нет никаких

Юлия Силипицкая:
Есть ли у тебя какой-то ритуал, последовательность или талисман, которые обязательно должны быть перед тем, как ты выйдешь на старт или поедешь на соревнования?

Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов»-7

Анастасия Шкурдай:
Какую-то вещь себе заводить для того, чтобы она была талисманом, не хочу. Потому что даже тот же купальник может потеряться. Шапочка может порваться. И любой талисман, без которого, казалось бы, не сможешь поплыть быстро – с ним может случиться все, что угодно. Если человек слаб психикой, это его может очень сильно расстроить, расшатать и помешать в какой-то нужный момент. Я вроде не имею таких проблем, но все же стараюсь не привязываться к чему-то такому.

Анастасия Шкурдай: я бы хотела, чтобы конкуренция была на чемпионате Беларуси

Юлия Силипицкая:
Ну, мамина улыбка, допустим?

Анастасия Шкурдай:
Нет.

Юлия Силипицкая:
А ритуал? Это я ем, это не ем – что-то в этом роде.

Анастасия Шкурдай:
Ритуалов у меня никаких нет. Разминка только если, примерно. Нет четких каких-то упражнений, нет движений, 10 – 9 – 8 нет. Я делаю все по самочувствию. Опять же, как и с талисманом, у меня нет никаких ритуалов.

Здоровья вам и просто чтобы было хорошее настроение, новогоднее настроение. Тогда все будет отлично у всех

Юлия Силипицкая:
Впереди Новый год. Что бы ты пожелала себе, что бы ты хотела получить от Деда Мороза? И, наверное, пожелание всем, кто будет смотреть тебя.

Анастасия Шкурдай:
На Новый год себе и всем остальным людям, не только Беларуси, всему миру хотела пожелать самого главного – это здоровья вам, вашим близким. Всем людям. И просто чтобы было хорошее настроение, новогоднее настроение. Тогда все будет отлично у всех.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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