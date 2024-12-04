Прямой эфир

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в ОАЭ

04 декабря 2024 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в ОАЭ-1

В матче одной восьмой белоруска потерпела поражение от Александры Эала из Филиппин со счетом 3:6, 5:7. В четверг в поединке за выход в четвертьфинал наша Эвелина Ласкевич встретится с Софией Костулас из Бельгии. Ирина Шиманович завершила выступление на турнире категории 125 в Бразилии. На стадии одной восьмой финала белорусская теннисистка проиграла швейцарке Илене Ин-Альбон со счетом 5:7, 5:7.

# Теннис # Юлия Готовко # Эвелина Ласкевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовала финальная серия Национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»
04 декабря 2024 17:25

В Минске стартовала финальная серия Национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка»

Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в выездной серии чемпионата КХЛ
04 декабря 2024 17:24

Минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» в выездной серии чемпионата КХЛ

Мария Шканова стала серебряным призёром на соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO»
04 декабря 2024 17:24

Мария Шканова стала серебряным призёром на соревнованиях по горнолыжному спорту «Серия PRO»