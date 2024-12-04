Юлия Готовко не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира категории 100 в ОАЭ

В матче одной восьмой белоруска потерпела поражение от Александры Эала из Филиппин со счетом 3:6, 5:7. В четверг в поединке за выход в четвертьфинал наша Эвелина Ласкевич встретится с Софией Костулас из Бельгии. Ирина Шиманович завершила выступление на турнире категории 125 в Бразилии. На стадии одной восьмой финала белорусская теннисистка проиграла швейцарке Илене Ин-Альбон со счетом 5:7, 5:7.