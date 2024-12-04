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Футболисты «Нафтана» победили «Ниву» в первом стыковом матче за путёвку в высшую лигу чемпионата Беларуси

04 декабря 2024 20:03
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В Бресте прошел первый стыковой матч по футболу между «Нивой» и «Нафтаном» за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Нафтана» победили «Ниву» в первом стыковом матче за путёвку в высшую лигу чемпионата Беларуси-1

Новополоцкая команда одержала победу со счетом 3:1. Отметим, два гола футболисты «Нафтана» забили с пенальти. Ответный поединок состоится 7 декабря.

Напомним, прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги – «Молодечно» и витебский «Макслайн».

# Футбол Беларуси

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