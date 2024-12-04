Футболисты «Нафтана» победили «Ниву» в первом стыковом матче за путёвку в высшую лигу чемпионата Беларуси

В Бресте прошел первый стыковой матч по футболу между «Нивой» и «Нафтаном» за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Бресте прошел первый стыковой матч по футболу между «Нивой» и «Нафтаном» за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новополоцкая команда одержала победу со счетом 3:1. Отметим, два гола футболисты «Нафтана» забили с пенальти. Ответный поединок состоится 7 декабря.
Напомним, прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги – «Молодечно» и витебский «Макслайн».