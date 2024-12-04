В Минске стартовала финальная серия Национального командного турнира по теннису «Золотая ракетка», в которой принимают участие юные теннисисты до 12 лет. За большой трофей ведут борьбу четыре коллектива, преодолевшие многоступенчатый отбор в течение года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В главный старт пробились – столичная «Смена», минская команда YESTODAY, городской центр олимпийской подготовки и «Солнечный». Ребята проводят встречи по круговой системе. График интенсивный – ребята проводят по 18 поединков в день. Пока первую абсолютную победу на свой счет записали теннисисты «Смены». Специалисты отмечают, что уровень детского тенниса с каждым годом растет.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Те команды, которые вышли в финал, они все хотят победить и, естественно, выставляют своих самых сильных игроков, которых только можно выставить. Потому борьба. Теннис стал более скоростным. Даже 12-летние, те, которые ведущие игроки, они показывают уровень более старшей категории, до 14 лет. Розыгрыши могут быть длинными, тут зависит от покрытия. Поддержка Президентского спортивного клуба очень важна для Белорусской теннисной федерации, так как совместное проведение соревнований способствует развитию детского тенниса в Беларуси. Вместе растим победителей.

Пятый год кряду турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба. Победители и призеры соревнований определятся в пятницу.