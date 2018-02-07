Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы

Во время зимних Игр в Пхенчхане белорусы будут больше всего следить за биатлоном, хоккеем и фигурным катанием. К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов об Олимпиаде.

Наибольший интерес у белорусов на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более востребован по сравнению с фигурным катанием.

Меньше всего белорусы интересуются лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом.