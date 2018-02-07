Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы
Во время зимних Игр в Пхенчхане белорусы будут больше всего следить за биатлоном, хоккеем и фигурным катанием. К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов об Олимпиаде.
Наибольший интерес у белорусов на ближайших Играх вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в 2 раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз более востребован по сравнению с фигурным катанием.
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Меньше всего белорусы интересуются лыжным двоеборьем, санным спортом и сноубордингом.
Фото: instagram.com/pisarevanadezhda_official
Больше всего на Олимпиаде белорусы рассчитывают на успех Дарьи Домрачевой. На втором месте – партнер Дарьи по команде Надежда Скардино, которая в январе выиграла малый Хрустальный глобус Кубка мира. Третье место занимает Ирина Кривко, которая финишировала второй в масс-старте во французском Анси.
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В Беларуси будут следить за выступлениями и других биатлонистов, в том числе Максима Воробья и Динары Алимбековой. Не будет обделен вниманием и олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир.
Фото: instagram.com/dinarochka.a.
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Топ-3 самых популярных дисциплин у белорусов на предстоящей Олимпиаде
1. Биатлон
2. Хоккей
3. Фигурное катание
Топ-3 самых дисциплин, за которыми белорусы будут следить меньше всего
1. Сноубординг
2. Санный спорт
3. Лыжное двоеборье
Топ-5 популярных спортсменов белорусской сборной на Олимпиаде
1. Дарья Домрачева
2. Надежда Скардино
3. Ирина Кривко
4. Максим Воробей
5. Динара Алимбекова
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