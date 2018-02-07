Флаг Беларуси поднят в олимпийской деревне в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Флаг Беларуси развевается над олимпийской деревней в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония его поднятия – одно из старейших и важнейших событий на Играх. Она предшествует официальному открытию Олимпиады и символизирует готовность спортсменов к соревнованиям. Торжество провел мэр деревни. В ней участвовали шеф белорусской миссии на Играх, посол нашей страны в Республике Корея, а также спортсмены и тренеры.

Напомним, белорусы представлены в шести видах спорта. За команду выступят 32 атлета. Главные медальные надежды предсказуемо связываются с биатлоном и фристайлом. Эти же команды на Олимпиаде и самые представительные. Наша страна в седьмой раз примет участие в зимних Олимпийских играх самостоятельной командой. В медальной копилке белорусской сборной 15 наград – 6 из них золотых.

К старту Игр обновлен дизайн сайта НОК Беларуси. На нынешней версии интернет-страницы можно ознакомиться с самой актуальной информацией об Олимпиаде и достижениями наших спортсменов.

Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?