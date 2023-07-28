Алина Змушко принесла сборной серебро. Результаты белорусских пловцов в рамках 4-го дня Кубка России

В Казани на Кубке России по плаванию 28 июля состоялся четвертый состязательный день. Алина Змушко пополнила нашу коллекцию серебряной медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вице-чемпионкой белоруска стала на дистанции 100 метров брассом. В решающий заплыв она квалифицировалась с третьим временем. Но в финале смогла улучшить ранее показанные цифры. Причем первую половину дистанции она лидировала, но вторую мощнее проплыла юная российская звезда и мировая рекордсменка Евгения Чикунова. Ей удалось взять реванш у нашей Алины за проигрыш в заплыве 50 метров брассом. Змушко сегодня уступила оппонентке чуть более секунды.