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Алина Змушко принесла сборной серебро. Результаты белорусских пловцов в рамках 4-го дня Кубка России

28 июля 2023 20:33
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В Казани на Кубке России по плаванию 28 июля состоялся четвертый состязательный день. Алина Змушко пополнила нашу коллекцию серебряной медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко принесла сборной серебро. Результаты белорусских пловцов в рамках 4-го дня Кубка России-1

Вице-чемпионкой белоруска стала на дистанции 100 метров брассом. В решающий заплыв она квалифицировалась с третьим временем. Но в финале смогла улучшить ранее показанные цифры. Причем первую половину дистанции она лидировала, но вторую мощнее проплыла юная российская звезда и мировая рекордсменка Евгения Чикунова. Ей удалось взять реванш у нашей Алины за проигрыш в заплыве 50 метров брассом. Змушко сегодня уступила оппонентке чуть более секунды.

Алина Змушко принесла сборной серебро. Результаты белорусских пловцов в рамках 4-го дня Кубка России-4

Сегодня в финале выступила еще одна представительница нашей страны – Анастасия Кулешова. В 50 метрах баттерфляем она стала шестой. В пятницу белорусы вели борьбу в полуфиналах. И весьма успешно. Анатасия Шкурдай вышла в главный заплыв на дистанции 100 метров на спине. Арсений Боржаков квалифицировался в финал 50 метров баттерфляем.

# Плавание # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Арсений Боржаков # Фотофакт

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