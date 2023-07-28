Хоккей. Тимофей Ковгореня остается в составе минского «Динамо»

Тимофей Ковгореня остается в составе хоккейного минского «Динамо». С 20-летним защитником подписан двусторонний контракт на три сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тимофей Ковгореня остается в составе хоккейного минского «Динамо». С 20-летним защитником подписан двусторонний контракт на три сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В минувшем сезоне он уже играл за «зубров», провел 10 игр и заработал один ассистентский балл. Затем Ковгореня выступал за «Юность», а также защищал цвета «Динамо-Шинник» в МХЛ – там он был капитаном и лидером. В 37 матчах набрал 22 очка. Это был третий показатель в лиге среди защитников-снайперов за регулярный сезон.
Также в состав «зубров» перейдет вратарь с опытом игры в НХЛ Дилан Фергюсон. С ним достигнуто соглашение о подписании контракта. Голкиперу 24 года, в минувшем сезоне он сыграл два поединка за «Оттаву» в НХЛ, пять матчей за «Торонто Марлис» и восемь игр за «Белвилл Сенаторз» в АХЛ.