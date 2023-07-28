Женские сборные Беларуси и России по хоккею на траве сыграли на Кубке Дружбы

На турнире Кубок Дружбы по хоккею на траве, который проходит в Минске, наступила жаркая пора важных поединков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женские национальные сборные Беларуси и России набрали по шесть очков и сошлись в очном матче. В этом противостоянии сильнее оказались россиянки – 2:1. У мужских сборных расклад иной. Белорусская дружина имеет в своем активе четыре очка, у российской команды – шесть баллов.

Финалисты и команды, которые будут оспаривать бронзу турнира, станут известны по окончании всех поединков игрового дня. Победители и призеры турнира определятся завтра, 29 июля.