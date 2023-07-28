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Александру Згировскому не удалось выйти в полуфинал теннисного турнира в Астане

28 июля 2023 13:01
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Белорусскому теннисисту Александру Згировскому не удалось выйти в полуфинал турнира категории 50 в Астане. В четвертьфинальном поединке Згировский встречался с представителем Казахстана, третьим сеяным Денисом Евсеевым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александру Згировскому не удалось выйти в полуфинал теннисного турнира в Астане-1

К сожалению, очередной рекорд по продвижению Згировскому не покорился, он уступил со счетом 2:6, 4:6 и выбыл из борьбы. А вот в парном разряде Денис Евсеев в дуэте с белорусом Егором Герасимовым оспорят право выхода в финал. В полуфинальном матче белорусско-казахстанская пара сыграет с первым сеяным дуэтом – японцами Тосихидэ Мацуи и Каито Уэсуги.

# Теннис # Александр Згировский # Егор Герасимов # Фотофакт

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