Прямой эфир

Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии

22 марта 2019 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 марта в норвежском Холменколене начался заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии-1

На старт женской спринтерской гонки вышли пять белорусок: сестры Кручинкины, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола. По итогам спринта ни одной из них не удалось попасть в число призеров. Лучший результат у Елены Кручинкиной: она – 18-я, Динара Алимбекова – 19-я. А победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии.

22 марта пройдет спринтерская гонка у мужчин.

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии
22 марта 2019 06:25

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии

Победительница Кубка Беларуси по выездке-2019: «Очень хорошо оценили нас»
21 марта 2019 20:43

Победительница Кубка Беларуси по выездке-2019: «Очень хорошо оценили нас»

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе
21 марта 2019 20:40

Назван победитель «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе