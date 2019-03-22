Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии

Новости Беларуси. 21 марта в норвежском Холменколене начался заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 21 марта в норвежском Холменколене начался заключительный этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старт женской спринтерской гонки вышли пять белорусок: сестры Кручинкины, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола. По итогам спринта ни одной из них не удалось попасть в число призеров. Лучший результат у Елены Кручинкиной: она – 18-я, Динара Алимбекова – 19-я. А победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии.
22 марта пройдет спринтерская гонка у мужчин.