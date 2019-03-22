Биатлон. Елена Кручинкина стала 18-й на заключительном этапе КМ в Норвегии

На старт женской спринтерской гонки вышли пять белорусок: сестры Кручинкины, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Анна Сола. По итогам спринта ни одной из них не удалось попасть в число призеров. Лучший результат у Елены Кручинкиной: она – 18-я, Динара Алимбекова – 19-я. А победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии.

22 марта пройдет спринтерская гонка у мужчин.