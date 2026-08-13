Турнир «Солнечный мяч» собрал рекордное количество участников

В этом году турнир стал рекордным по числу участников и собрал 138 пар из всей страны в трех возрастных категориях. Ребята от 11 до 15 лет будут бороться по олимпийской системе до двух поражений. Победители определятся в воскресенье. Все ребята – это воспитанники спортивных и специальных школ, а также училищ олимпийского резерва.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Посмотрите, сколько здесь тренеров детских, они все наблюдают, тренеры молодежных команд. Каждая перспективная пара, каждый перспективный игрок на заметку берется, за ним будут наблюдать. Потому что мы допущены до международных соревнований.

В этом году уже мы начинаем участвовать потихоньку. В следующем году уже будем участвовать в чемпионатах Европы по пляжному волейболу среди детей. Поэтому все в их детских руках. Это самые наши любимые соревнования, они самые красивые. Посмотрите, сколько детей – 138 пар. Каждый год мы увеличиваем и увеличиваем количество участников.

Помимо спортивной составляющей, организаторы устроили для ребят большой праздник волейбола. Участники смогут проявить себя не только на кортах, а также в интеллектуальных квестах, причем как в личном, так и командном зачете, поиграть в боулинг и восстановить силы на пенной дискотеке.