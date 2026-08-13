Прямой эфир

Республиканский турнир по волейболу «Солнечный мяч» стартовал в Минске

13 августа 2026 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Республиканский проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации волейбола «Солнечный мяч» стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Республиканский турнир по волейболу «Солнечный мяч» стартовал в Минске-2

Такого праздника спорта не ожидал никто. Эмоции начали зашкаливать еще до того, как прозвучал стартовый свисток. На торжественном открытии начались танцы, и все без исключения приобщились к исполнению. Турнир стал бить рекорды до начала состязаний, в этом году заявилось небывалое количество ребят в трех возрастных группах. Самые старшие – 15-летние юноши и девушки, а вот младшие – 10-летки.

Подробнее в видео.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию
13 августа 2026 17:53

Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» переиграли «Лиду» в матче группового этапа Кубка Салея
13 августа 2026 11:29

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» переиграли «Лиду» в матче группового этапа Кубка Салея

Саснович завершила выступление в квалификации турнира WTA-1000 в Цинциннати
13 августа 2026 11:28

Саснович завершила выступление в квалификации турнира WTA-1000 в Цинциннати