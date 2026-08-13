Республиканский турнир по волейболу «Солнечный мяч» стартовал в Минске

Такого праздника спорта не ожидал никто. Эмоции начали зашкаливать еще до того, как прозвучал стартовый свисток. На торжественном открытии начались танцы, и все без исключения приобщились к исполнению. Турнир стал бить рекорды до начала состязаний, в этом году заявилось небывалое количество ребят в трех возрастных группах. Самые старшие – 15-летние юноши и девушки, а вот младшие – 10-летки.

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