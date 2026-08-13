Кубок Минска: хоккеисты «Динамо» одержали первую победу на предсезонном турнире

Хоккеисты столичного «Динамо» одержали победу в стартовом поединке предсезонного товарищеского турнира «Кубок Минска». В соревнованиях принимают участие шесть команд Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни принимали «Шанхайских Драконов». Для «зубров» данный матч стал первым под руководством нового главного тренера Сергея Брылина.

С самого начала противостояния оппоненты показали во многом равную игру, обмениваясь контратаками. Одна из них увенчалась успехом на 12-й минуте.

Нападающий гостей Никита Попугаев открыл счет в противостоянии. Но ответ последовал незамедлительно, еще до перерыва минчане трижды огорчили своих визави. Отличились Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов и Арсений Чухраев. Второй период прошел не менее результативно, зрители увидели четыре взятия ворот, по два в исполнении каждой из сторон. В составе нашего клуба дубль оформил Мирослав Михалев. В заключительном отрезке наблюдался схожий сценарий. Дебютную шайбу за «зубров» забросил Ретт Гарднер. В этой голевой перестрелке итоговая виктория осталась за «Динамо» – 7:5. В субботу «зубры» сыграют с «Металлургом».

В матче открытия турнира встретились дружины из пульки «Б» – «Сибирь» и «Адмирал». На двоих коллективы организовали четыре шайбы, но численный перевес оказался на стороне команды из Владивостока – 3:1. Финал состоится в воскресенье.