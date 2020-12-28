Прямой эфир

Пять футболистов покинули минское «Динамо»

28 декабря 2020 21:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Изменения в составах белорусских футбольных клубов. Минское «Динамо» теряет игроков, а брестский «Рух» продолжает комплектацию ростера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пять футболистов покинули минское «Динамо»-1

Столичную команду покинули сразу пять футболистов – это вратарь Константин Руденок, защитник Миха Горопевшек, полузащитники Марко Павловски и Эдгар Олехнович, а также форвард Кирилл Вергейчик. У всех игроков истекли сроки контрактов.

Пять футболистов покинули минское «Динамо»-4

Также стало известно о подписании Евгением Шевченко полноценного контракта с «Рухом». В брестский клуб нападающий перешел летом 2020-го. За пять месяцев в «Рухе» Шевченко провел 16 официальных матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

# Футбол Беларуси # Константин Руденок # Миха Горопевшек # Марко Павловски # Эдгар Олехнович # Кирилл Вергейчик # Евгений Шевченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?
28 декабря 2020 20:36

Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?

Главный тренер «Динамо-Молодечно»: мы робко начали, «Юность» здорово двигалась, прессинговала нас
28 декабря 2020 20:28

Главный тренер «Динамо-Молодечно»: мы робко начали, «Юность» здорово двигалась, прессинговала нас

Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси
28 декабря 2020 12:21

Баскетбол. «Цмоки-Минск» в 12-й раз подряд завоевали Кубок Беларуси