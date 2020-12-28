Пять футболистов покинули минское «Динамо»

Новости Беларуси. Изменения в составах белорусских футбольных клубов. Минское «Динамо» теряет игроков, а брестский «Рух» продолжает комплектацию ростера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичную команду покинули сразу пять футболистов – это вратарь Константин Руденок, защитник Миха Горопевшек, полузащитники Марко Павловски и Эдгар Олехнович, а также форвард Кирилл Вергейчик. У всех игроков истекли сроки контрактов.