Пять футболистов покинули минское «Динамо»

Новости Беларуси. Изменения в составах белорусских футбольных клубов. Минское «Динамо» теряет игроков, а брестский «Рух» продолжает комплектацию ростера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Изменения в составах белорусских футбольных клубов. Минское «Динамо» теряет игроков, а брестский «Рух» продолжает комплектацию ростера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичную команду покинули сразу пять футболистов – это вратарь Константин Руденок, защитник Миха Горопевшек, полузащитники Марко Павловски и Эдгар Олехнович, а также форвард Кирилл Вергейчик. У всех игроков истекли сроки контрактов.
Также стало известно о подписании Евгением Шевченко полноценного контракта с «Рухом». В брестский клуб нападающий перешел летом 2020-го. За пять месяцев в «Рухе» Шевченко провел 16 официальных матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.