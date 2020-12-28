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Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды

28 декабря 2020 21:16
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Новости Беларуси. Профессиональные клубы высшей лиги (за исключением «Ислочи» и «Энергетика БГУ») находятся в отпуске, но у этих футболистов межсезонья не бывает, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды -1

Речь, пожалуй, о самой деловой футбольной команде «Дипломат», в которую входят представители дипмиссий. В понедельник, 28 декабря, команда собрала своих друзей, и вместе они организовали большой товарищеский турнир, который подвел итоги 2020 года. Кроме клуба «Дипломат» участие приняли коллектив турецкого посольства «Туркспорт», любительская команда страны и ветераны сборной Беларуси по футболу. К слову, именно последние противостояли в понедельник дипломатам.

Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды -4

В чемпионате Италии недавно был поставлен рекорд: мяч залетел в ворота за 6 секунд. Но нападающий команды ветеранов Антуан Майоров этот рекорд побил: мяч попал в сетку через 5 секунд после стартового свистка. К слову, обслуживал этот матч заслуженный тренер страны Анатолий Иванович Усенко. После окончания встречи организатор команды подвел игровые итоги года, а также поделился планами коллектива.

Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды -7

Юрий Примаков, организатор ФК «Дипломат»:
Мы поняли, что наши матчи и поездки имеют смысл в том, что зарождаются и деловые связи, и культурные. Очень надеюсь, что мы приедем с интересными матчами практически во все регионы Беларуси. Наш капитан в этом году, к сожалению, уехал. Но он продолжает деятельность футбольного клуба «Дипломат», и в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды, которые тоже называются футбольный клуб «Дипломат». Мы, надеюсь, таким образом расширяем наши границы.

Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды -10

У команды «Дипломат», несмотря на статус любителей, подход самый что ни на есть профессиональный: долгих праздничных каникул не планируют, уже 4 января коллектив выйдет на поле, чтобы начать четвертый игровой сезон.

# Футбол Беларуси # Юрий Примаков # Анатолий Усенко # Фотофакт

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