Организатор ФК «Дипломат»: в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды

Новости Беларуси. Профессиональные клубы высшей лиги (за исключением «Ислочи» и «Энергетика БГУ») находятся в отпуске, но у этих футболистов межсезонья не бывает, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь, пожалуй, о самой деловой футбольной команде «Дипломат», в которую входят представители дипмиссий. В понедельник, 28 декабря, команда собрала своих друзей, и вместе они организовали большой товарищеский турнир, который подвел итоги 2020 года. Кроме клуба «Дипломат» участие приняли коллектив турецкого посольства «Туркспорт», любительская команда страны и ветераны сборной Беларуси по футболу. К слову, именно последние противостояли в понедельник дипломатам.

В чемпионате Италии недавно был поставлен рекорд: мяч залетел в ворота за 6 секунд. Но нападающий команды ветеранов Антуан Майоров этот рекорд побил: мяч попал в сетку через 5 секунд после стартового свистка. К слову, обслуживал этот матч заслуженный тренер страны Анатолий Иванович Усенко. После окончания встречи организатор команды подвел игровые итоги года, а также поделился планами коллектива.

Юрий Примаков, организатор ФК «Дипломат»:

Мы поняли, что наши матчи и поездки имеют смысл в том, что зарождаются и деловые связи, и культурные. Очень надеюсь, что мы приедем с интересными матчами практически во все регионы Беларуси. Наш капитан в этом году, к сожалению, уехал. Но он продолжает деятельность футбольного клуба «Дипломат», и в Европе под нашей эмблемой уже организовываются дипломатические команды, которые тоже называются футбольный клуб «Дипломат». Мы, надеюсь, таким образом расширяем наши границы.