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Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?

28 декабря 2020 20:36
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Новости Беларуси. На замену Егору Шаранговичу сразу трое новых нападающих. Хоккейное минское «Динамо» подписало обладателя Кубка Гагарина, участника Матча всех звезд и экс-игрока НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, контракт был заключен с российским форвардом Денисом Мосалевым. Всего в чемпионатах КХЛ он провел почти 600 матчей, в которых набрал 218 очков. В карьере Мосалева были ХК МВД, московское «Динамо», «Локомотив» и «Сочи». В составе «бело-синих» игрок дважды становился чемпионом лиги.

Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?-1

Также состав «зубров» пополнит еще один россиянин, Павел Варфоломеев. Нападающий уже пять лет стабильно играет в КХЛ, в его послужном списке были «Югра», «Магнитка», «Торпедо» и «Витязь», в котором форвард начал и этот сезон. К слову, как представитель «Югры» Варфоломеев в 2018 году попал на Звездный уикенд.

Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?-4

И, наконец, до конца сезона с минчанами подписался канадец Зак Митчелл. В свое время игрок попробовал себя в Национальной хоккейной лиге, проведя 34 матча за «Миннесоту». Прошлый сезон Митчелл отыграл в «Нефтехимике», а нынешний чемпионат форвард начал в рижском «Динамо».

# Хоккей Беларуси # Егор Шарангович # Денис Мосалёв # Павел Варфоломеев # Зак Митчелл # Фотофакт

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