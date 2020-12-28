Мосалёв, Варфоломеев и Митчелл. Что известно о новых нападающих «Динамо»?

Новости Беларуси. На замену Егору Шаранговичу сразу трое новых нападающих. Хоккейное минское «Динамо» подписало обладателя Кубка Гагарина, участника Матча всех звезд и экс-игрока НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, контракт был заключен с российским форвардом Денисом Мосалевым. Всего в чемпионатах КХЛ он провел почти 600 матчей, в которых набрал 218 очков. В карьере Мосалева были ХК МВД, московское «Динамо», «Локомотив» и «Сочи». В составе «бело-синих» игрок дважды становился чемпионом лиги.

Также состав «зубров» пополнит еще один россиянин, Павел Варфоломеев. Нападающий уже пять лет стабильно играет в КХЛ, в его послужном списке были «Югра», «Магнитка», «Торпедо» и «Витязь», в котором форвард начал и этот сезон. К слову, как представитель «Югры» Варфоломеев в 2018 году попал на Звездный уикенд.