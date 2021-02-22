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Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону

22 февраля 2021 15:20
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В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. В воскресенье, 21 февраля, программу соревнований закрыли два масс-старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону-1

У женщин первой финишировала Лиза Тереза Хаузер и таким образом стала первой чемпионкой мира по биатлону в истории Австрии. С серебром – норвежка Ингрид Тандреволд, с бронзой – ее соотечественница Тириль Экхофф. Лучшая из белорусок – Динара Алимбекова. С 7 промахами она заняла 26-е место. Анна Сола стала 30-й с 11 штрафными кругами.  

Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону-4

В мужской гонке победу отпраздновал норвежец Стурла Холм Лагрейд. Для 24-летнего спортсмена это золото стало четвертым на дебютном турнире. Серебро также у представителя Норвегии Йоханнеса Дале, бронза – у француза Кантена Фийона Майе. Белорусы участия в этой гонке не принимали.  

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная завоевала одну медаль. Анна Сола стала третьей в спринте.  

# Биатлон # Лиза Тереза Хаузер # Ингрид Тандреволд # Динара Алимбекова-Смольская # Анна Сола # Йоханнес Дале # Кантен Фийона Майе # Фотофакт

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