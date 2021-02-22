Алимбекова – 26-я, Сола – 30-я. Результаты последнего дня ЧМ по биатлону

В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. В воскресенье, 21 февраля, программу соревнований закрыли два масс-старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин первой финишировала Лиза Тереза Хаузер и таким образом стала первой чемпионкой мира по биатлону в истории Австрии. С серебром – норвежка Ингрид Тандреволд, с бронзой – ее соотечественница Тириль Экхофф. Лучшая из белорусок – Динара Алимбекова. С 7 промахами она заняла 26-е место. Анна Сола стала 30-й с 11 штрафными кругами.