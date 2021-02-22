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«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ

22 февраля 2021 11:49
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Новости Беларуси. В Раубичах состоялся чемпионат Беларуси по лыжной акробатике. На пьедестале без сенсаций. В призерах – национальная сборная, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ-1

Женский суперфинал выдался неоднозначным: у всех четырех спортсменок были погрешности с приземлением. Тем не менее места распределились следующим образом: лучшей стала Алла Цупер, второе место у Валерии Болматовой, бронза у Анны Гуськовой. В мужском зачете победу праздновал Станислав Гладченко, серебро у Павла Дика (к слову, он на соревнованиях выполнял самый трудный прыжок – тройное сальто с четырьмя винтами), бронзовая награда у Макара Митрофанова.  

«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ-4

Михаил Курлович, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:  
Несмотря на сложнейшую погоду, которая сегодня была, доволен соревнованиями, в первую очередь тактически, потому что со всей национальной командой, с каждым спортсменом мы прорабатывали программу такую, какую мы будем предварительно реализовывать на чемпионате мира. Поэтому и соревнования проходили по современному формату, как будет на чемпионате мира. Мы сделали опробование, которое дало нам дополнительную информацию, а ребята попробовали себя уже в такой борьбе, которую мы будем ждать в ближайшее время на соревнованиях. То, что не все сделали удачные прыжки задача всегда бороться до конца, даже с такими оценками.  

«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ-7

Сейчас наших лыжных акробатов ожидает неделя домашних сборов и контрольная тренировка перед чемпионатом мира, который пройдет с 8 по 11 марта в Казахстане.  

# Зимние виды спорта # Алла Цупер # Валерия Болматова # Анна Гуськова # Станислав Гладченко # Павел Дик # Макар Митрофанов # Михаил Курлович # Фотофакт

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