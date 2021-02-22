«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ

Женский суперфинал выдался неоднозначным: у всех четырех спортсменок были погрешности с приземлением. Тем не менее места распределились следующим образом: лучшей стала Алла Цупер, второе место у Валерии Болматовой, бронза у Анны Гуськовой. В мужском зачете победу праздновал Станислав Гладченко, серебро у Павла Дика (к слову, он на соревнованиях выполнял самый трудный прыжок – тройное сальто с четырьмя винтами), бронзовая награда у Макара Митрофанова.

Михаил Курлович, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Несмотря на сложнейшую погоду, которая сегодня была, доволен соревнованиями, в первую очередь тактически, потому что со всей национальной командой, с каждым спортсменом мы прорабатывали программу такую, какую мы будем предварительно реализовывать на чемпионате мира. Поэтому и соревнования проходили по современному формату, как будет на чемпионате мира. Мы сделали опробование, которое дало нам дополнительную информацию, а ребята попробовали себя уже в такой борьбе, которую мы будем ждать в ближайшее время на соревнованиях. То, что не все сделали удачные прыжки – задача всегда бороться до конца, даже с такими оценками.