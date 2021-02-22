Прямой эфир

Теннис. Арина Соболенко опустилась на восьмую строчку в рейтинге WTA

22 февраля 2021 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После окончания Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском и женском зачете были обновлены рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко опустилась на восьмую строчку в рейтинге WTA-1

В ATP первая ракетка мира Новак Джокович не сдал свои позиции, а только укрепил преимущество. Лучший из белорусов – Егор Герасимов, потерял четыре места. Теперь он 83-й.

Теннис. Арина Соболенко опустилась на восьмую строчку в рейтинге WTA-4

В женском зачете первое место по-прежнему у австралийки Эшли Барти. А вот наша Арина Соболенко разменяла седьмую строчку на восьмую позицию. Зато в парном разряде Соболенко возглавила рейтинг.

# Теннис # Арина Соболенко # Новак Джокович # Эшли Барти # Егор Герасимов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НХЛ. «Филадельфия» крупно уступила «Бостону»
22 февраля 2021 12:49

НХЛ. «Филадельфия» крупно уступила «Бостону»

«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ
22 февраля 2021 11:49

«Задача – всегда бороться до конца, даже с такими оценками». Тренер сборной Беларуси по фристайлу о результатах ЧБ

Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023
20 февраля 2021 19:42

Мужская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Албании в преквалификации ЧМ-2023