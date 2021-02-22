Теннис. Арина Соболенко опустилась на восьмую строчку в рейтинге WTA

Новости Беларуси. После окончания Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском и женском зачете были обновлены рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ATP первая ракетка мира Новак Джокович не сдал свои позиции, а только укрепил преимущество. Лучший из белорусов – Егор Герасимов, потерял четыре места. Теперь он 83-й.