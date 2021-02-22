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НХЛ. «Филадельфия» крупно уступила «Бостону»

22 февраля 2021 12:49
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Ночью 22 февраля в НХЛ состоялись четыре матча. Обратим внимание на встречу с участием белоруса. Матч «Бостона» и «Филадельфии» был не только богатым на шайбы, но и красивым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Филадельфия» крупно уступила «Бостону»-1

Игра проходила на специально смонтированной площадке под открытым небом. Правда, команда брестчанина Максима Сушко «Филадельфия» потерпела чувствительное поражение – 2:7.

Белорус провел на льду 13 минут 33 секунды, отметился одним силовым приемом, но не набрал баллов. К слову, главной звездой встречи стал чешский форвард Давид Пастрняк, который оформил хет-трик.

# Хоккей Беларуси # Максим Сушко # Давид Пастрняк # Фотофакт

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