НХЛ. «Филадельфия» крупно уступила «Бостону»

Ночью 22 февраля в НХЛ состоялись четыре матча. Обратим внимание на встречу с участием белоруса. Матч «Бостона» и «Филадельфии» был не только богатым на шайбы, но и красивым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ночью 22 февраля в НХЛ состоялись четыре матча. Обратим внимание на встречу с участием белоруса. Матч «Бостона» и «Филадельфии» был не только богатым на шайбы, но и красивым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Игра проходила на специально смонтированной площадке под открытым небом. Правда, команда брестчанина Максима Сушко «Филадельфия» потерпела чувствительное поражение – 2:7.
Белорус провел на льду 13 минут 33 секунды, отметился одним силовым приемом, но не набрал баллов. К слову, главной звездой встречи стал чешский форвард Давид Пастрняк, который оформил хет-трик.