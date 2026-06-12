Клуб «Минск» вышел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу

Клуб «Минск» вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Соревнования проходят в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 12 июня, в поединке 1/4 белорусская команда встречалась с итальянским «Виареджо». Дуэль проходила в остром соперничестве. Счет был открыт под занавес первого тайма – Олег Гапон вывел отечественную дружину вперед. Второй игровой отрезок остался безголевым. А в заключительной трети наши парни сняли все вопросы о победителе, еще трижды огорчив своих визави. Те, в свою очередь, смогли ответить лишь раз.

В составе столичного клуба по разу отличились Евгений Новиков, Иван Константинов и Никита Чайковский. Уверенные 4:1 и пропуск в следующую стадию турнира.

Напомним, подопечные Дмитрия Камзолова без осечек прошли групповой раунд. А в матче 1/8 чемпионы Беларуси в овертайме одолели венгерский «Бонихад».