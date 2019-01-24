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Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»

24 января 2019 14:24
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Новости Беларуси. Вечером 24 января на чемпионате Европы определятся первые медалисты. На лед «Минск-Арены» выйдут пары, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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После короткой программы в этом виде ожидаемо лидирует французский дуэт Ванесса Джеймс – Морган Сипре.

Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»-1

Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»-3

Континентальное первенство продолжает привлекать интерес звезд мирового фигурного катания.

Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»-6

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию:
Это действительно подарок. Это праздник спорта для минчан, потому что они увидят, что это действительно здорово, это клёво, это красиво, несмотря на то что немножко прохладно в зале.

Этот чемпионат Европы, я уверен, будет толчком для того, чтобы отдавали детей – это очень длительный процесс. Но я считаю, что нет каких-то вопросов, на которые невозможно дать ответы, нет безвыходных ситуаций. Было бы желание.

# Фигурное катание # Алексей Ягудин # Фотофакт

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