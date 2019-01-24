Алексей Ягудин о ЧЕ в Минске: «Это действительно подарок»

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию:

Это действительно подарок. Это праздник спорта для минчан, потому что они увидят, что это действительно здорово, это клёво, это красиво, несмотря на то что немножко прохладно в зале.

Этот чемпионат Европы, я уверен, будет толчком для того, чтобы отдавали детей – это очень длительный процесс. Но я считаю, что нет каких-то вопросов, на которые невозможно дать ответы, нет безвыходных ситуаций. Было бы желание.