«Динамо-Брест» покинули капитан команды Гаврилович, полузащитник Савицкий и нападающий Милевский

Новости Беларуси. Стало известно, что команду покидают сразу несколько ключевых футболистов основного состава – защитник и капитан «бело-синих» Алексей Гаврилович, полузащитник Павел Савицкий и нападающий Артем Милевский, сообщает официальный сайт клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гаврилович в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил один гол. Савицкий сыграл за брестчан 16 поединков и является лучшим снайпером команды и всего чемпионата. На его счету девять мячей. В активе же Милевского 14 встреч этого сезона и три точных удара.