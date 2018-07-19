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«Динамо-Брест» покинули капитан команды Гаврилович, полузащитник Савицкий и нападающий Милевский

19 июля 2018 16:03
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Новости Беларуси. Стало известно, что команду покидают сразу несколько ключевых футболистов основного состава – защитник и капитан «бело-синих» Алексей Гаврилович, полузащитник Павел Савицкий и нападающий Артем Милевский, сообщает официальный сайт клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Брест» покинули капитан команды Гаврилович, полузащитник Савицкий и нападающий Милевский-1

Гаврилович в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил один гол. Савицкий сыграл за брестчан 16 поединков и является лучшим снайпером команды и всего чемпионата. На его счету девять мячей. В активе же Милевского 14 встреч этого сезона и три точных удара.

«Динамо-Брест» покинули капитан команды Гаврилович, полузащитник Савицкий и нападающий Милевский-4

Напомним, что в «Беларусбанк – высшей лиге» «Динамо-Брест» занимает седьмое место. Через неделю «бело-синие» также примут старт во втором квалификационном раунде Лиге Европы.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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