Алексей Протас признан лучшим хоккеистом недели в НХЛ

В период с 7 по 13 марта уроженец Витебска набрал семь очков, что является наилучшим показателем во всей лиге. При этом в двух матчах он записал в свой актив по три результативных балла, а 11 марта, в поединке с «Анахаймом», отечественный форвард оформил свой первый хет-трик в сильнейшей лиге мира. Кроме того, Алексей возглавляет рейтинг игроков по показателю полезности. Он составляет +38.