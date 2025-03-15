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Алексей Протас признан лучшим хоккеистом недели в НХЛ

15 марта 2025 18:02
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Профсоюз игроков НХЛ признал белорусского нападающего «Вашингтона» Алексея Протаса лучшим хоккеистом недели, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас признан лучшим хоккеистом недели в НХЛ-1

В период с 7 по 13 марта уроженец Витебска набрал семь очков, что является наилучшим показателем во всей лиге. При этом в двух матчах он записал в свой актив по три результативных балла, а 11 марта, в поединке с «Анахаймом», отечественный форвард оформил свой первый хет-трик в сильнейшей лиге мира. Кроме того, Алексей возглавляет рейтинг игроков по показателю полезности. Он составляет +38.

# Алексей Протас # Хоккей

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