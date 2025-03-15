В Москве стартовал Кубок Союзного государства по конькобежному спорту с участием лучших атлетов из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 марта мужчины и женщины разыграли по два личных комплекта наград.

В копилке сборной – четыре медали. На дистанции 500 метров победу одержала Анна Доморацкая, которая показала результат – 38,47 секунд. В этом же виде программы лидер нашей мужской команды Игнат Головатюк стал бронзовым призером.

На дистанции полторы тысячи метров у парней не было равных Егору Доморацкому. «Золотое» время соотечественника – 1 минута 48 секунд 83 сотые. Тройку сильнейших замкнул еще один представитель нашей страны – Виктор Руденко. 16 марта участники Кубка Союзного государства определят сильнейших на 100-метровке, а также в гонках на выбывание.