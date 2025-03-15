Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе

В матче одной второй белоруска отдала лишь гейм принципиальной сопернице, американке Мэдисон Киз. Соболенко победила – 6:0, 6:1. Продолжительность поединка составила 52 минуты. В матче за титул наша теннисистка сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая в полуфинале была сильней второй ракетки планеты, польки Иги Швентек – 7:6, 1:6, 6:3.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Не ожидала, что матч будет таким быстрым. Очень довольна своим теннисом. Этот реванш был мне очень нужен, но я надеюсь, что мы с Мэдисон еще много-много раз сыграем между собой. Мне показалось, что болельщики поддерживали меня чуть больше, чем соперницу. Спасибо вам всем! Моя соперница в финале, Мирра Андреева, это нечто потрясающее. Показывать такой мощный теннис в 17 лет – это впечатляюще.

В туре Соболенко и Андреева пересекались пять раз и статистика на стороне белоруски, она была сильнее в четырех матчах. Первая ракетка России победила Арину лишь однажды – в четвертьфинале «Ролан Гаррос».