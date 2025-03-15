Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Салавату Юлаеву» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Уфе «зубры» встречались с «Салаватом Юлаевым», который занимает второе место в таблице Восточной конференции.

К пятой минуте противостояния наши парни уступали – 0:2. Но еще до ухода на первый перерыв сумели восстановить равновесие. В составе «зубров» отличились – Сэм Энас и Егор Бориков. Во втором отрезке Александр Волков вывел белорусскую дружину вперед. Победный счет столичная команда удерживала вплоть до 58-й минуты, однако хозяевам удалось перевести встречу в овертайм. В дополнительном отрезке коллективы также не смогли выявить сильнейшего. Исход дуэли решился в серии буллитов, где точнее оказались соперники. Поражение «Динамо» – 3:4. Минчане остались на четвертой позиции на Западе. Последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 18 марта против «Сочи».