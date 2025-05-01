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Алексей Протас помог «Вашингтону» выйти во второй раунд плей-офф в НХЛ

01 мая 2025 11:09
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Алексей Протас помог «Вашингтону» выйти во второй раунд плей-офф в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минувшей ночью «Кэпиталс» обыграли «Монреаль» – 4:1 и завершили серию с таким же счетом. «Вашингтон» преодолел стартовый раунд Кубка Стэнли впервые за 7 лет. Белорусский нападающий восстановился после травмы ноги и сыграл впервые в нынешнем плей-офф. Протас провел на льду 17 минут, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок соперника – результативных баллов белорус не набрал.

# Алексей Протас # Хоккей

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