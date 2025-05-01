Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории «тысяча» в Мадриде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Накануне белоруска одолела 36-ю ракетку мира, украинку Марту Костюк. Матч не был простым. Встреча длилась 2 часа 32 минуты. Исход каждого сета решался на тай-брейке, оба раза сильнее была белоруска. В полуфинале соперницей Соболенко будет тоже украинка – 17-й номер мирового рейтинга – Элина Свитолина. Напомним, Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований в 2021 и 2023 годах, а в 2024 году уступила в финале Иге Швентек. Спортсменка из Польши также прошла в одну вторую и поборется с американкой Кори Гауфф.