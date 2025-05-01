Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории тысяча в Мадриде

Накануне белоруска одолела 36-ю ракетку мира, украинку Марту Костюк. Матч не был простым. Встреча длилась 2 часа 32 минуты. Исход каждого сета решался на тай-брейке, оба раза сильнее была белоруска. В полуфинале соперницей Соболенко будет тоже украинка – 17-й номер мирового рейтинга – Элина Свитолина. Напомним, Арина Соболенко становилась чемпионкой этих соревнований в 2021 и 2023 годах, а в 2024 году уступила в финале Иге Швентек. Спортсменка из Польши также прошла в одну вторую и поборется с американкой Кори Гауфф.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я очень горжусь собой за то, как я справилась со своими эмоциями. Условия были действительно тяжелыми, мне было трудно контролировать мяч и я чувствовала, что победа или поражение будут зависеть не от тенниса, а от силы духа, чтобы противостоять неблагоприятным ситуациям. В таких случаях победить может каждый, поэтому я удвоила свою концентрацию и привнесла в игру весь свой боевой дух. Это была великая битва, здорово все еще оставаться на турнире.