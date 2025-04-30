Женская команда Беларуси до 16 лет на турнире развития УЕФА проиграла сборной России

Женская сборная Беларуси по футболу до 16 лет потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА, который принимает Минск, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго тура наши девушки уступили сверстницам из России с разгромным счетом 2:6. На 69-й минуте белорусские футболистки уступали 0:5. На исходе второго тайма подопечные Евгения Прокопчика смогли отквитать два мяча. Однако на последних минутах пропустили еще один.