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Женская команда Беларуси до 16 лет на турнире развития УЕФА проиграла сборной России

30 апреля 2025 19:17
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Женская сборная Беларуси по футболу до 16 лет потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА, который принимает Минск, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В матче второго тура наши девушки уступили сверстницам из России с разгромным счетом 2:6. На 69-й минуте белорусские футболистки уступали 0:5. На исходе второго тайма подопечные Евгения Прокопчика смогли отквитать два мяча. Однако на последних минутах пропустили еще один.

Женская команда Беларуси до 16 лет на турнире развития УЕФА проиграла сборной России-1

Евгений Прокопчик, главный тренер женской сборной Беларуси (U-16) по футболу:
Неприятно проигрывать, но будем учиться на своих ошибках. Лучше на чужих, но у нас пока на своих. Надеюсь, будем их исправлять и уже к осени подойдем с таким багажом знаний и умений, что этих ошибок, которые были сегодня, на других играх, не будет, мы их исправим, у нас есть время для подготовки.

В заключительном поединке турнира в субботу сборная Беларуси сыграет с командой Китая. Напомним, в стартовом матче наши футболистки разгромили ровесниц из Узбекистана – 5:0.

# Футбол

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