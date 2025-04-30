Женская команда Беларуси до 16 лет на турнире развития УЕФА проиграла сборной России

Женская сборная Беларуси по футболу до 16 лет потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА, который принимает Минск, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В матче второго тура наши девушки уступили сверстницам из России с разгромным счетом 2:6. На 69-й минуте белорусские футболистки уступали 0:5. На исходе второго тайма подопечные Евгения Прокопчика смогли отквитать два мяча. Однако на последних минутах пропустили еще один.
Евгений Прокопчик, главный тренер женской сборной Беларуси (U-16) по футболу:
Неприятно проигрывать, но будем учиться на своих ошибках. Лучше на чужих, но у нас пока на своих. Надеюсь, будем их исправлять и уже к осени подойдем с таким багажом знаний и умений, что этих ошибок, которые были сегодня, на других играх, не будет, мы их исправим, у нас есть время для подготовки.
В заключительном поединке турнира в субботу сборная Беларуси сыграет с командой Китая. Напомним, в стартовом матче наши футболистки разгромили ровесниц из Узбекистана – 5:0.