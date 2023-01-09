Алексей Протас помог «Херши» победить «Сиракьюз» в матче АХЛ

Две результативные передачи Алексея Протаса помогли «Херши» победить «Сиракьюз» в одном из матчей чемпионата АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард оказался причастен ко второй и четвертой шайбам своей дружины. Таким образом, наш земляк размочил собственный бомбардирский счет во второй по силе заокеанской лиге. Позже Протас был признан третьей звездой противостояния. Представитель «Сиракьюз» нанес один бросок и заработал +1 коэффициента полезности.

«Калгари», цвета которого защищает Илья Соловьев, также добавил в личную статистику ассист, а его клуб был сильнее «Бейкерсфилда» – 2:1.