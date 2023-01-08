«Стержня не хватает». Чем современные борцы уступают мэтрам СССР – поговорили с Япринцевым и Багировым

Новости Беларуси. Натик Багиров – известная спортивная личность в дзюдо и самбо. Пятикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира по самбо, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Он дважды стоял на мировом пьедестале по дзюдо и столько же раз на европейском подиуме. Он многократный чемпион Беларуси. Мы пригласили мэтра в студию, а чтобы он смог детальнее размышлять о споре, в гости заглянул не менее известный человек, Владимир Япринцев – экс-глава федерации, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка, четырехкратный чемпион Европы по самбо. В чем сила великих борцов СССР? Юлия Силипицкая, СТВ:

В СССР всегда были сильные и самбисты, и дзюдоисты. Почему они были сильные?

Владимир Япринцев, член исполкома Международной федерации самбо:

Конкуренция хорошая. И не сравнивай то время и это. Я не как старик говорю, я и сам в то время выступал и был тренером. Я начинал, представь, я тогда был президент федерации, я стал в 1994 году, мне было 33 года. У нас самбо уходило уже, все уходили. Юлия Силипицкая:

То есть уже 1994-м началось такое негласное разделение? Владимир Япринцев:

Нет. Всегда было разделение. Юлия Силипицкая:

Но у вас же все равно были универсальные. Те, кто боролись. Владимир Япринцев:

Нет, разделение было всегда на уровне сборной СССР, никогда не забуду, когда мы были чемпионами мира, нас допустили бороться на чемпионат СССР по дзюдо. Нас даже не готовили, тренера сборной СССР все хотели, чтобы мы проиграли. Юлия Силипицкая:

Вы согласны, что это два разных вида спорта? Натик Багиров, советник президента федерации дзюдо Азербайджана:

На большом уровне, конено. Владимир Япринцев:

Конечно, конечно. На сегодня это вообще два разных. Поэтому я, когда на сегодня самбисты говорят: мы не наблюдаем результат, потому что дзюдо виновато – это неправда! Да, надо находить общий язык, чтобы они приходили. И для дзюдо это очень надо, спарринги. Потому что мы боролись с классиком. Юль, что такое борьба? Это спецназ-группа. Каждый день боевые действия. Если ты не борешься, вот сейчас мальчиков возьми, я даю им упражнения: подошли друг к другу, посмотрели друга на друга! Они смотреть в глаза не могут, дети. Юлия Силипицкая:

А почему? Владимир Япринцев:

Потому что папа нихрена не воспитывает. Мамы в основном воспитывают, дал ему сережку, он будет ее носить, волосы такие. Но мальчик в глаза должен смотреть. Самое главное упражнение, знаешь какое? Подойти друг к другу, посмотреть друг другу в глаза (дуэль взгляда) и потом обнять друг друга, потому что благодарите друга своего, что он подарил тебе это время, ты с ним потренировался. Лучше друзей, чем на татами, ковре, ринге ты не найдешь нигде. Яркие спортивные моменты из совесткой эпохи Юлия Силипицкая:

Какие есть яркие события, может, одно из, из сборной Советского Союза? Натик Багиров:

Первая поездка моя на чемпионат Европы, когда я порвал связку в последний день.

Юлия Силипицкая:

А когда выиграл, я понимаю, что пятикратный чемпион Европы. Натик Багиров:

Благодаря Владимиру Геннадьевичу, когда он услышал мой крик на последней тренировке, в последней встрече, на последних секундах, первый подбежал ко мне на сборах. Владимир Япринцев:

Нашел, где кричать, сборная СССР на сборах, стал кричать, что ему больно. Натик Багиров:

Нет, не мне больно, я от боли крикнул и упал. Он подбежал, что случилось? Говорю, порвал связку. Он говорит, молчи, никому ничего не говори, молчи! Владимир Япринцев:

Что у меня осталось в памяти из СССР, у меня все из СССР. Мы приехали в Новогорск на сборы, нам сказали, что денег нет, ребята, мы вообще не знаем, кто вы. Уже все, мы все разные страны. Так как еще 1991 год, у нас деньги есть только на одного человека. И представляете, что мы сделали? Я не знаю, как бы сейчас поступили ребята, стали бы куда-то звонить, руководителям своих губерний, республик и так далее. А тогда мы сделали просто: все 10 человек собрались, взяли 10 спичек, одну спичку сломали и тянули. И тогда Слава Евстратов, если я не ошибаюсь, парень из Барнаула боролся за Узбекистан, вытащил короткую спичку. Мы его обняли, сказали: брат, езжай за нас за всех, стань чемпионом. Отдали ему кто икру, кто матрешки и так далее. Юлия Силипицкая:

В современном мире насколько сложнее воспитывать вот этих же мальчишек, когда болит? Натик Багиров:

Сложнее, в общем если брать. Почему, потому что время телефонных, компьютерных детей пошло. Нет той улицы, того футбола, семи стеклышек, игра в резинки. Юлия Силипицкая:

Все-таки футбол! Все, наверное, начинается оттуда. Натик Багиров:

Уличный футбол, ловитки. Владимир Япринцев:

Это просто компания, команда, да. Натик Багиров:

Я думаю, что еще вдобавок, конечно, все начинается, что Владимир Геннадьевич говорил, база, школа. Начинают делать историю личности от тренера. Если даже общее болото, но тренер имеет свою основу, костяк, то, я думаю, что и ребята у него в группе будут такие же: с характером, правильные. Владимир Япринцев:

Мы тоже были спортсменами, казалось, что мы главные. Нет. Самый главный – это его величество тренер однозначно. Для меня мои самые первые тренера, был Виктор Петрович Лазарев и Николай Павлович Макаров, я их помню, на всю жизнь в моем сердце остались. «Участие в Tik-Tok, Instagram». Что еще изменилось в современной борьбе?

Юлия Силипицкая:

А что сейчас вообще можно отметить в современном спорте? Натик Багиров:

Участие в Tik-Tok, Instagram. Юлия Силипицкая:

А на ковре и на татами? Натик Багиров:

Больше это можно отметить. А на ковре… Вот, если честно, когда говорят, что дзюдо сейчас более сложное, я не согласен. 1970-80-е годы я включаю видео и смотрю то же дзюдо или самбо. Схватки как шли: и темп, и умение, и техника. И сейчас, когда судья дал по самбо свисток или по дзюдо сказал «мадэ», как спортсмены сидят на коленях по 10-15 секунд, а потом, когда дается команда «хаджиме» или свисток для начала, как они вокруг друг друга ходят по 5, 7, 10 секунд... Если бы у нас в наше время такая же система была бы, тогда можно было бы бороться лет до 45. Потому что с годами самая сложная проблема – это восстановиться. Юлия Силипицкая:

То есть если бы вы сейчас восстановились, вам бы какой-то волшебный эликсир дали, вы бы уже выиграли. Натик Багиров:

Тактика, тактика у человека уже на уровне, техника та же самая, ее не пропьешь, физические силы нормальные. Остается только в плане выносливости. Вот отличие современного спорта от того спорта – проиграл, один встал победитель или оба легли на ковер, на татами, и секунд 10-15 лежат, победитель встал на радости. Этот все еще лежит, потом судья его поднимает, дает победу выигравшему, он полунедовольный, не знаю какой выходит. Если бы в наше это время было, человек быстро вставал, пожав руку сопернику, убегал бы с ковра или татами от стыда, что он проиграл. Юлия Силипицкая:

А что вот надо сейчас, чтобы немножко вернуть советскую школу, воспитание? Натик Багиров:

Общее воспитание, общая школа, пацаны показывают вот это в видео. Или тренеру вот так показывают. Юлия Силипицкая:

То есть воспитания и культуры общей не хватает? Натик Багиров:

Внутренний этот стержень. Стержня не хватает. Юлия Силипицкая:

А с ним рождаются или его все-таки можно воспитать? Владимир Япринцев:

Я уверен, что от рождения обязательно, наверное, есть. Потому что возьми двух ребят, один более настойчивый, второй мягкий в стержне. Но в большей степени воспитать можно, уверен. У нас же был случай, когда мы на чемпионате Европы по самбо, сборная СССР, шесть человек стали чемпионами Европы. Можете представить? Белорусов. Конкуренция на ковре – есть ли место дружбе в спорте? Юлия Силипицкая:

Вы же себя причисляете к белорусам, я так понимаю? Владимир Япринцев:

За сборную Беларуси, конечно. Юлия Силипицкая:

А что у вас такого белорусского, Натик, внутри? Натик Багиров:

У меня, наверное, хочешь, не хочешь, а за годы, более чем полжизни, прожитой в Беларуси, здесь основная жизнь, у меня здесь родились дети, здесь друзья, дом. В конце концов воздух, вода белорусская, если пьешь белорусскую воду и дышишь белорусским воздухом, то однозначно ты вбираешь в себя белорусскую землю, все вкусы. Юлия Силипицкая:

То есть вы вросли в белорусскую землю? Владимир Япринцев:

И она вросла в него. Натик Багиров:

Да, однозначно, почему вы задали вопрос, где больше боролся. Конечно, больше боролся за Беларусь, потому что с молодого возраста я здесь был. Юлия Силипицкая:

То есть вы белорус? Натик Багиров:

И белорус в том числе. Юлия Силипицкая:

В 2023 году Беларусь будет принимать вторые игры СНГ. Какие у вас чаяния и надежды как у функционеров? Владимир Япринцев:

Это здорово, отлично. Натик Багиров:

Приеду домой. Очередная возможность приехать домой. Юлия Силипицкая:

А бороться-то будут, ребята будут конкурентами.

Натик Багиров:

Знаете, я вам скажу одну вещь, когда я тренировал сборную Беларуси, мои ученики выходили бороться с азербайджанцами, я болел и настраивал белорусов. И они в 90 % случаев выигрывали на то время, если не больше. Поэтому сегодня я тренирую, работаю в федерации другой страны, моей этнической родины, но здесь уже спорт. Два брата тоже выходят друг с другом. На какие мировые соревнования попадут наши спортсмены? Юлия Силипицкая:

Что самое важное, чтобы победить, но при этом остаться другом? Всегда мне было интересно в любой борьбе. Владимир Япринцев:

Будь честен и все, нормальное явление. Просто будь честным человеком, нормальным. Юлия Силипицкая:

Отстранение белорусов и россиян от международных стартов ударяло всех очень сильно. Как сейчас обстоит дело в самбо, насколько я понимаю, тут было немного полегче, и что слышно с дзюдо? Натик Багиров:

Когда разговаривали, не буду называть имена, с руководством IJF, Всемирной федерации дзюдо, они были настроены так, что спортсмены не должны страдать, быть наказанными. И может под флагом, под эгидой Международного олимпийского комитета участвовать, даже разрешили сборной Беларуси и России участвовать на турнире Grand Slam в Монголии. Конечно, большая часть Европы, европейской федерации против. Но решили хоть и европейское какое-то, но запустить сборные России и Беларуси на азиатские соревнования, которые будут проходить на азиатском континенте. Но еще окончательно неизвестно, хотелось бы, чтобы это было пораньше.