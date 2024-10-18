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Алексей Протас отличился бомбардирским действием за «Вашингтон» во второй встрече кряду

18 октября 2024 11:33
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Алексей Протас отличился бомбардирским действием за «Вашингтон» во второй встрече кряду, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас отличился бомбардирским действием за «Вашингтон» во второй встрече кряду-1

На сей раз белорус записал на свой счет ассист. Ранее, напомним, был гол. Наш легионер вновь действовал в первом звене вместе с не нуждающимся в представлении Александром Овечкиным. Земляк провел на льду 13 минут 52 секунды, четырежды бросил в створ и заработал 0 по показателю полезности. Таким образом, у Протаса «1+1 в двух встречах. Столичные были сильнее Далласа 3:2.

# Хоккей # Алексей Протас

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