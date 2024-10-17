Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в КХЛ

В соперниках значился действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург». В текущем сезоне оба коллектива показывают нестабильную игру и балансируют на границе плей-офф, а потому борьба идет за каждый балл. Первая 20-минутка осталась безголевой. После перерыва – обе команды оптимизировали свои силы. Но в ключевые моменты успех сопутствовал гостям.

Итоговый результат противостояния – 0:2. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 19 октября на домашней арене против «Нефтехимика».