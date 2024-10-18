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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче чемпионата КХЛ

18 октября 2024 11:29
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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче чемпионата КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче чемпионата КХЛ-1

«Зубры» продемонстрировали весьма содержательный хоккей. Полномочный обладатель Кубка Гагарина не выглядел непобедимым. Но набрал нужные ему очки. В первом периоде голов не было. Во втором отрезке подопечные Дмитрия Квартальнова провалились при реализации лишнего. Соперник не простил. В заключительной 20-минутке шайба побывала в неприятельских воротах. Однако гол Виталия Пинчука не засчитали. Незадолго до сирены «магнитка» поразила пустую цель. 

В следующем поединке «Динамо» вновь сыграет перед родными болельщиками. Противостоять придется нижнекамскому «Нефтехимику».

# Хоккей

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