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БАТЭ впервые с 2019-го прошёл стартовый отборочный тур футбольного Еврокубка

19 июля 2023 11:41
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Два удара в створ ворот, два гола и путевка во второй раунд в кармане. Борисовский БАТЭ впервые с 2019 года преодолел стартовый отборочный тур Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ впервые с 2019-го прошёл стартовый отборочный тур футбольного Еврокубка-1

Белорусский клуб движется дальше по турнирной сетке футбольной Лиги чемпионов. В ответном противостоянии был повержен представитель Албании «Партизани». Счет 2:0. У нас забивали Владислав Малькевич и Александр Шестюк. Далее ожидает более сложный соперник. Это кипрский «Арис», которым руководит белорусский тренер Алексей Шпилевский.

# Футбол # Алексей Шпилевский # Владислав Малькевич # Александр Шестюк # Фотофакт

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