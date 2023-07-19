БАТЭ впервые с 2019-го прошёл стартовый отборочный тур футбольного Еврокубка

Два удара в створ ворот, два гола и путевка во второй раунд в кармане. Борисовский БАТЭ впервые с 2019 года преодолел стартовый отборочный тур Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Два удара в створ ворот, два гола и путевка во второй раунд в кармане. Борисовский БАТЭ впервые с 2019 года преодолел стартовый отборочный тур Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский клуб движется дальше по турнирной сетке футбольной Лиги чемпионов. В ответном противостоянии был повержен представитель Албании «Партизани». Счет 2:0. У нас забивали Владислав Малькевич и Александр Шестюк. Далее ожидает более сложный соперник. Это кипрский «Арис», которым руководит белорусский тренер Алексей Шпилевский.