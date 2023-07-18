Во вторник в яхтенном порту «Смоленка» стартовал третий финальный этап Кубка России в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За шесть гоночных дней будет разыграно восемь комплектов наград.

Регата собрала более 130 сильнейших спортсменов из России и Беларуси. После первого гоночного дня в классе судов «Лазер Радиал» наша Татьяна Дроздовская занимает первое место, Екатерина Санько идет второй. Еще одна представительница Беларуси Екатерина Гусева – на 14-й позиции.