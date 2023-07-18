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Стартовал третий финальный этап Кубка России в олимпийских классах яхт

18 июля 2023 19:38
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Во вторник в яхтенном порту «Смоленка» стартовал третий финальный этап Кубка России в олимпийских классах яхт, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За шесть гоночных дней будет разыграно восемь комплектов наград.

Стартовал третий финальный этап Кубка России в олимпийских классах яхт-1

Регата собрала более 130 сильнейших спортсменов из России и Беларуси. После первого гоночного дня в классе судов «Лазер Радиал» наша Татьяна Дроздовская занимает первое место, Екатерина Санько идет второй. Еще одна представительница Беларуси Екатерина Гусева – на 14-й позиции.

Стартовал третий финальный этап Кубка России в олимпийских классах яхт-4

В классе «Лазер Стандарт» после первого гоночного дня наш Иван Мшенский занимает пятое место. На 11-й позиции – Максим Дягель, 12-м идет Евгений Мадыцкий. Отметим, белорусские яхтсмены выступают в отдельном зачете Кубка Содружества.

# Спортивные соревнования # Татьяна Дроздовская # Екатерина Санько # Екатерина Гусева # Иван Мшенский # Евгений Мадыцкий # Фотофакт

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