Велогонщики Сергей Шевченко и Евгений Соболь выиграли парную гонку многодневки «Золото Ладоги»

Наши спортсмены показали лучший результат, отставание от ближайших преследователей составило 45 секунд. Сергей Шевченко является лидером общего зачета, Евгений Соболь занимает втрое место. Напомним, многодневная велогонка «Золото Ладоги» проходит по Ленинградской области и Республике Карелия вокруг Ладожского озера. В соревнованиях принимают участие сильнейшие гонщики России, Беларуси, Узбекистана и Объединенных Арабских эмиратов. Общая протяженность маршрута – 1 015 километров.