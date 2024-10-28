Белорусы завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе

Четыре медали завоевали белорусы на молодежном чемпионате мира по борьбе. Соревнования завершились в Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день турнира бронзовым призером в весовой категории до 92-х килограммов среди «вольников» стал Владислав Козлов. В четвертьфинале белорус уступил будущему чемпиону Ризабеку Айтмухану из Казахстана. А в утешительном турнире наш борец выиграл два поединка и поднялся на пьедестал. В решающей схватке Козлов был сильнее россиянина Шамиля Гаджиалиева.

Напомним, ранее серебро в греко-римской борьбе завоевал Абубакар Хаслаханов, а среди женщин бронзовыми призерами чемпионата мира стали Алина Шевчук и Виктория Радькова.