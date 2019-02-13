Алексей Бага пошутил, сколько выдержит на холоде Александр Глеб

Новости Беларуси. БАТЭ готовится сыграть с «Арсеналом», матч состоится 14 февраля на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. БАТЭ готовится сыграть с «Арсеналом», матч состоится 14 февраля на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выйдет ли Глеб в старте?
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Посмотрим. Посмотрим, как ночь переночуем, прохладно сейчас. Вчера наговорил, что 90 не выдержит. Может, жена не разрешает больше 45 на холоде. Поэтому посмотрим.
А вы сколько разрешите ему?
Алексей Бага:
Разминка – 15 минут между таймами. По крайней мере, 15 у него точно есть.
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