Алексей Бага пошутил, сколько выдержит на холоде Александр Глеб

Новости Беларуси. БАТЭ готовится сыграть с «Арсеналом», матч состоится 14 февраля на «Борисов-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выйдет ли Глеб в старте?

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Посмотрим. Посмотрим, как ночь переночуем, прохладно сейчас. Вчера наговорил, что 90 не выдержит. Может, жена не разрешает больше 45 на холоде. Поэтому посмотрим.

А вы сколько разрешите ему?

Алексей Бага:

Разминка – 15 минут между таймами. По крайней мере, 15 у него точно есть.

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