Больше 10 тысяч проданных билетов и бесплатная электричка до Минска. Как готовятся к матчу БАТЭ-«Арсенал»

Новости Беларуси. Лига Европы вновь на белорусской арене. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лига Европы вновь на белорусской арене. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже продано более 10-ти тысяч билетов. К слову, по окончании встречи для болельщиков будет организована дополнительная электричка. Проезд будет бесплатным. С места завтрашней баталии репортаж корреспондента Евгения Поболовца.
Это кадры матча в Борисове полуторагодичной давности. Почти резервный состав «канониров» относительно легко обыграл белорусов, забив четыре мяча в ворота Щербицкого, тогда еще подающего надежды. Сегодня уже не юнец, а одна из главных звезд борисовского клуба, готовится отражать удары Обамеянга и Ляказетта. А Стасевич и Драгун полны решимости огорчить Бернда Лено.
Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие
БАТЭ обращались в питерский «Зенит» за советами по подготовке поля
На завтрашний матч продано уже более 10 тысяч билетов. В клубе надеются если не на аншлаг, то на близкое к тому. Тем более, что завтра не совсем обычный день календаря, и пару болельщикам-мужчинам вполне могут составить их вторые половинки.
Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:
Завтра перед борисовскими мужчинами встанет мучительный выбор: с кем провести День святого Валентина – с любимой девушкой или с любимой командой? В борисовском клубе предлагают эти два мероприятия совместить и отпраздновать прямо на «Борисов-Арене». Для таких пар предусмотрены специальные подарки. Какие именно – организаторы пока умалчивают. Узнаем завтра на стадионе.
Синоптики на 14 февраля обещают около нуля. А чтобы болельщики долго не мерзли, по окончании матча клуб организовал для них бесплатную электричку. От ближайшей к стадиону станции поезд отправится в Минск в 23:31. Не исключено, что таким же способом до столицы будут добираться и журналисты – их на матч аккредитовано более 100. Кроме ведущих белорусских СМИ это и зарубежные информационные агентства Associated Press и Reuters.
Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»
Интерес к матчу не только в нашей стране – белорусы уже не раз опровергали скептиков и добивались сенсационных побед над европейскими топ-командами.