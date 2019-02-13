Больше 10 тысяч проданных билетов и бесплатная электричка до Минска. Как готовятся к матчу БАТЭ-«Арсенал»

Новости Беларуси. Лига Европы вновь на белорусской арене. 14 февраля борисовский БАТЭ на своем поле примет одного из грандов английского футбола – лондонский «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже продано более 10-ти тысяч билетов. К слову, по окончании встречи для болельщиков будет организована дополнительная электричка. Проезд будет бесплатным. С места завтрашней баталии репортаж корреспондента Евгения Поболовца.

Это кадры матча в Борисове полуторагодичной давности. Почти резервный состав «канониров» относительно легко обыграл белорусов, забив четыре мяча в ворота Щербицкого, тогда еще подающего надежды. Сегодня уже не юнец, а одна из главных звезд борисовского клуба, готовится отражать удары Обамеянга и Ляказетта. А Стасевич и Драгун полны решимости огорчить Бернда Лено. Болельщики БАТЭ перед матчем с «Арсеналом»: они должны оправдать наше доверие БАТЭ обращались в питерский «Зенит» за советами по подготовке поля На завтрашний матч продано уже более 10 тысяч билетов. В клубе надеются если не на аншлаг, то на близкое к тому. Тем более, что завтра не совсем обычный день календаря, и пару болельщикам-мужчинам вполне могут составить их вторые половинки.

Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:

Завтра перед борисовскими мужчинами встанет мучительный выбор: с кем провести День святого Валентина – с любимой девушкой или с любимой командой? В борисовском клубе предлагают эти два мероприятия совместить и отпраздновать прямо на «Борисов-Арене». Для таких пар предусмотрены специальные подарки. Какие именно – организаторы пока умалчивают. Узнаем завтра на стадионе.