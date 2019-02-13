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Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»

13 февраля 2019 13:46
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Новости Беларуси. 14 февраля на «Борисов-Арену» пожалует грозный английский «Арсенал», где встретится в первом матче плей-офф Лиги Европы с нашим чемпионом БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»-1

13 февраля подопечные Алексея Баги, после проведенной в Турции предсезонной подготовки, провели тренировку в Минске.

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»-4

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Мы находимся в преддверии шикарного события, играем опять с топовой командой. Третий раз полетим в Лондон, поэтому для нас, для нашей страны это счастье. Для клуба это очередная страничка в истории, страничка очень весомая.

Форма спортивная будет разнится, и от этого будет складываться игра каким-то своим сценарием.

Игра БАТЭ – «Арсенал» начнется 14 февраля в 20.55. А 21 февраля белорусы отправятся в Англию.

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»-7

Бага накануне матча БАТЭ – «Арсенал»: «Мы находимся в преддверии шикарного события»-9

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

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